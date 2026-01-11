Katastrofa lotnicza w Kolumbii. Wśród ofiar znany muzyk

Do katastrofy lotniczej w Kolumbii doszło w sobotę 10 stycznia.

Katastrofa lotnicza w Kolumbii: Nie żyje sześć osób. Wśród ofiar znany muzyk

Z informacji przekazanej przez kolumbijską Generalną Dyrekcję ds. Badania Wypadków Lotniczych wynika, że tragedia rozegrała się w godzinach popołudniowych w pobliżu miasta Paipa, w departamencie Boyaca. Awionetka zmierzająca do miasta Medellin z nieznanych przyczyn uderzyła w ziemię, a po chwili stanęła w płomieniach. Maszyna niemal doszczętnie spłonęła.

W opublikowanym w sobotę przez władze departamenty Boyaca komunikacie poinformowano, że w katastrofie zginęło sześć osób: dwóch pilotów i czterech członków załogi. Wiadomo już, że na pokładzie znajdował się znany kolumbijski muzyk Yeison Jimenez. Pozostałe ofiary, poza pilotami, to osoby, które miały wziąć udział w zaplanowanym na sobotni wieczór koncercie artysty.

Kim był Yeison Jimenez

Urodzony w 1991 roku Yeison Jimenez był piosenkarzem, autorem tekstów i kompozytorem muzyki popularnej. Na swoim koncie miał 8 albumów i autorstwo 70 piosenek. Artysta był również znany jako juror w telewizyjnych programach muzycznych. W tej roli wystąpił m.in. w ósmym sezonie programu muzycznego Yo Me Llamo na kanale Caracol Televisión.

