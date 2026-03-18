Gadowski: Przedsiębiorcy mówią, że tak źle nie było nawet za rządów SLD

Tematem rozmowy z Witoldem Gadowskim na wolnościowym kanale "Nam Zależy” były wciąż pogarszane w Polsce warunki prowadzenia działalności gospodarczej.

Dziennikarz, publicysta i autor kanału na YouTube wypowiedział się z punktu widzenia małego przedsiębiorcy, którym jest od 2011 roku. – Tak źle, jak było drobnym przedsiębiorcom na jednoosobowych działalnościach gospodarczych, jak za czasów Morawieckiego, który wprowadzał "Polski Ład", nie było nigdy, a obecny rząd kontynuuje tę praktykę – powiedział Gadowski, przypominając, że Donald Tusk obiecywał, że zlikwiduje najbardziej dyskryminujące małe biznesy regulacje.

Gadowski: Przedsiębiorczość jest w Polsce mordowana

– Przedsiębiorczość jest mordowana, zarówno na średnim, jak i na małym szczeblu – stwierdził. Jak relacjonował, w środowisku przedsiębiorców mówi się, że tak źle, jak za Morawieckiego i Tuska nie było nawet za rządów Sojuszu Lewicy Demokratycznej (SLD). – Z tego punktu widzenia można powiedzieć, że polskie państwo jest opresyjne, przeregulowane, a przepisy często wzajemnie się wykluczają – zwrócił uwagę.

W tym kontekście dziennikarz przypomniał słynne słowa prezesa PiS. – Przepisy oddają ducha słów, które kiedyś wypowiedział Jarosław Kaczyński, że przedsiębiorcy to kombinatorzy. Przedsiębiorca, wynalazca, innowator, jest wrogiem dla tego systemu, a w polskiej gospodarce najlepiej czują się sitwy i gangi oparte o służby specjalne, o dziwne powiązania, które wymuszają duże kwoty za to, żeby można było prowadzić biznes na jakimkolwiek poziomie – powiedział Gadowski.

Taxilla a KSeF

W dalszej części rozmowy prowadzący Mikołaj Dowejko zapytał o państwowy, centralny Krajowy System e-Faktur (KSeF) i system kaucyjny. Gadowski bardzo negatywnie ocenił oba przedsięwzięcia władzy. Ostrzegł m.in. przed wyciekiem danych polskich przedsiębiorców na podstawie danych generowanych przez KSeF.

– To jest ogromne zagrożenie swobody prowadzenia biznesu, tym bardziej że meta danymi z systemu KSeF zarządza np. firma Taxilla. [...] Zarejestrowana w stanie Delawere w USA [...] siedzibę operacyjną ma w Indiach pod jakimś dość podejrzanym adresem. Jest wymieniony tylko szef tej firmy, nie mamy struktury udziałowców – powiedział publicysta. – [...] Oczywiście danymi zarządzać będą polskie służby skarbowe, ale gromadzić metadane będzie firma Taxilla – dodał.

Niepokojące dane. Tylu bezrobotnych przybyło w dziewięć miesięcy