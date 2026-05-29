Oburzająca decyzja Zełenskiego. Reakcja MSZ Ukrainy

Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że będzie wnioskował o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

– Prezydent Ukrainy nadaniem ukraińskiej jednostce imienia "Bohaterów UPA" dostarczył najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandzie. Oceniam tę decyzję bardzo krytycznie – powiedział Karol Nawrocki.

Rzecznik ukraińskiego MSZ: Na sporach korzysta tylko Moskwa

Teraz głos zabrał Kijów. Rzecznik ukraińskiego resortu spraw zagranicznych Heorhij Tychyj w komentarzu dla mediów wyraził ubolewanie, że "kontrowersje wokół decyzji prezydenta Zełenskiego pojawiły się wbrew pozytywnemu trendowi w relacjach polsko-ukraińskich".

Przedstawiciel MSZ Ukrainy przypomniał o decyzji dotyczącej wznowienia ekshumacji ofiar – jak to określił – "tragedii wołyńskiej" oraz działalności Kongresu Historyków.

"Dyskusja o przeszłości powinna być profesjonalna i oparta na wiarygodnych źródłach. Nasza historia potwierdza, że na sporach między Ukraińcami a Polakami korzysta tylko Moskwa" – przekazał rzecznik ukraińskiego resortu spraw zagranicznych.

Kijów: To nie jest wymierzone przeciwko Polakom

Heorhij Tychyj zapewnił, że żołnierze inicjujący nadanie swojej jednostce tytułu honorowego "na pewno nie mieli zamiaru obrazić życzliwego narodu polskiego". Jak zaznaczył, dla mundurowych działalność UPA "jest symbolem oporu wobec imperialnej polityki Moskwy i nie jest wymierzona przeciwko Polakom".

"W minionych epokach Ukraińcy i Polacy wspólnie odnieśli wiele chwalebnych zwycięstw nad odwiecznym wrogiem w Moskwie. Jednocześnie nie sposób zaprzeczyć tragicznym stronom, w szczególności zbrodniom przeciwko ludności cywilnej, popełnionym przez wojska ukraińskich i polskich jednostek w czasie II wojny światowej" – przyznał rzecznik ukraińskiego MSZ. "Nie możemy pozwolić, by spory z przeszłości osłabiły nasz opór wobec wspólnego wroga teraz, gdy Ukraina, przy wsparciu Polski, powstrzymuje rosyjską agresję. Jesteśmy wdzięczni Polsce i Polakom, którzy wspierali Ukrainę od pierwszych minut tej niesprowokowanej i zbrodniczej wojny” – dodał.

