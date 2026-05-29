Putin po raz drugi w ciągu miesiąca ogłosił rychły koniec wojny z Ukrainą

To już drugie takie oświadczenie rosyjskiego przywódcy w ciągu miesiąca. Pierwszy raz o możliwym końcu wojny Putin wspomniał 9 maja, po obchodach Dnia Zwycięstwa.

Prezydent Rosji w rozmowie z dziennikarzami stwierdził, że konflikt na Ukrainie zbliża się do końca. Podkreślił rolę Stanów Zjednoczonych w negocjacjach pokojowych, przy czym zastrzegł, że rozwiązanie tej sytuacji to przede wszystkim sprawa Rosji i Ukrainy.

Putin poinformował również, że byłby skłonny podjąć negocjacje z Europą za pośrednictwem byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schroedera, który po odejściu ze stanowiska lobbował na rzecz rosyjskiego sektora energetycznego i czerpał z niego zyski, zasiadając m.in. w koncernie naftowym Rosnieft.

Propozycja rosyjskiego przywódcy nie została potraktowana poważnie przez Zachód.



Dla Rosji inwazja na Ukrainę trwa już dłużej niż Wielka Wojna Ojczyźniana

Wojska rosyjskie operują na Ukrainie od 22 lutego 2022 r. To dłużej niż Armia Czerwona walczyła w II wojnie światowej, znanej w Rosji jako Wielka Wojna Ojczyźniana 1941-1945.

Ośrodek Studiów Wschodnich napisał w swoim ostatnim raporcie (z 26 maja), że "pomimo utrzymującej się inicjatywy wojsk rosyjskich obecne postępy sił okupacyjnych są znacznie mniejsze niż w analogicznych okresach lat ubiegłych".

"O ile nie można mówić o przełomie czy przejęciu inicjatywy przez obrońców (...), o tyle tempo rosyjskiej ofensywy uległo znaczącemu osłabieniu, co odnotowują także źródła rosyjskie" – wskazali eksperci OSW.

Brytyjski wywiad: Prawie pół miliona rosyjskich żołnierzy zginęło

Według brytyjskiego wywiadu, w wojnie na Ukrainie zginęło prawie 500 tys. rosyjskich żołnierzy. Poinformowała o tym w czwartek (28 maja) szefowa Centrali Łączności Rządowej (GCHQ) Anne Keast-Butler.

Jak zauważa "The Guardian", po raz pierwszy wysoki rangą brytyjski urzędnik podał dane dotyczące rosyjskich ofiar na Ukrainie, która jest już w piątym roku agresji. Wcześniej zachodni analitycy szacowali liczbę rosyjskich żołnierzy i oficerów poległych w wojnie na 325 tys.

Według danych waszyngtońskiego Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS), całkowite straty rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainie wyniosły 1,198 mln. Analitycy CSIS nazwali te liczby "bezprecedensowymi", podkreślając, że żaden kraj nie poniósł takich strat od czasów II wojny światowej.

