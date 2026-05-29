"Kpina z ofiar". Polityk PiS krytykuje Zełenskiego

Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że będzie wnioskował o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. – Prezydent Ukrainy nadaniem ukraińskiej jednostce imienia "Bohaterów UPA" dostarczył najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandzie. Oceniam tę decyzję bardzo krytycznie – powiedział Karol Nawrocki.

Sasin o ruchu Zełenskiego: Odpowiedź Polski musi być bardzo ostra

Do sprawy odniósł się w piątkowej rozmowie na antenie Radia Zet poseł PiS Jacek Sasin.

– Putin wywołał wojnę na Ukrainie pod hasłem jej denazyfikacji, to teraz gloryfikowanie UPA, ludzi, którzy u boku Hitlera dopuszczali się zbrodni ludobójstwa na Polakach na Wołyniu, to niestety potwierdzanie tej tezy Putina, która była pretekstem do wojny – powiedział były wicepremier.

Jak zaznaczył, "to fatalne, nieodpowiedzialne co robią władze Ukrainy". – Odpowiedź Polski musi być bardzo ostra i konkretna – podkreślił parlamentarzysta. Sasin stwierdził, że "zbyt długo tolerowaliśmy to, co się dzieje w tym zakresie z UPA na Ukrainie, zbyt długo uznawaliśmy, że Ukraina, która walczy z rosyjską agresją, potrzebuje jakiejś wyrozumiałości".

"To są zbrodnicze organizacje"

– Trzeba zareagować, to już przekroczenie wszelkich granic – powiedział poseł PiS. – Już czarno-czerwone sztandary są przekroczeniem granic. No proszę sobie wyobrazić, że teraz w Niemczech są wywieszane flagi hitlerowskie ze swastyką. To jest porównywalne. To są zbrodnicze organizacje – dodał.

Jacek Sasin podkreślił, że nadawanie oddziałowi armii ukraińskiej tytułu "bohaterów UPA" to "kpina z ofiar, policzek wymierzony Polsce i nie można przejść tak o, do porządku dziennego". – Decyzja prezydenta w sprawie odebrania orderu Orła Białego Zełenskiemu jest właściwa i konieczna w tej sytuacji – ocenił były szef MAP.

