"Wielka potwarz ze strony Zełenskiego". Konfederacja reaguje na decyzję Nawrockiego

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA". W wydanym w środę dekrecie ogłosił, że nadał imię "Bohaterów UPA" Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski wyjaśnił, że uczynił to "w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy".

Skandaliczna decyzja Zełenskiego. Płaczek zaapelował do Nawrockiego

Po tej decyzji Wołodymyra Zełenskiego, przewodniczący klubu Konfederacji, Grzegorz Płaczek, zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku.

Nawrocki reaguje na apel Płaczka

– Bardzo poważnie odniosłem się do apelu narodu polskiego i pana posła Grzegorza Płaczka. 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego – poinformował w piątek prezydent Karol Nawrocki.

Zełenski bez orderu Orła Białego?

Krzysztof Mulawa, poseł Konfederacji, pytany, czy w jego ocenie Wołodymyr Zełenski w ogóle zasługiwał na najwyższe polskie odznaczenia państwowe, jakim jest Order Orła Białego, odpowiedział, że nie zna zasług pana Zełenskiego dla Polski, więc krytykował decyzję prezydenta Dudy.

– Krytykowałem nie tylko dlatego, że nie znałem zasług Zełenskiego dla Polski, ale również krytykowałem dlatego, że nie jest to dobry znak, żeby aktualnie urzędującym politykom wręczać tak wysokie odznaczenia, bo niesie to za sobą bardzo duże ryzyko – wyjaśnił.

W ocenie posła Konfederacji "właśnie to ryzyko już kilka lat temu się materializowało, a dzisiaj mamy tego kulminację przez całkowicie niezrozumiałe decyzje prezydenta Zełenskiego o tym, żeby ludobójców honorować zaszczytami i mianować ich imieniem jeden z oddziałów w ukraińskich siłach zbrojnych".

– Policzki Ukraina sprzedaje Polsce systematycznie, co tydzień, ale dzisiaj to jest wielka potwarz – stwierdził.

Krzysztof Mulawa przypomniał, że bardzo często krytykował to – jak ocenił – bezsensowne, patrząc na interes Polski, przekazywanie całego sprzętu wojskowy panu Zełenskiemu.

– Teraz on odpłacił nam, zachowując się w stosunku do nas całkowicie nieprzyzwoicie – mówił.

Zdaniem posła Konfederacji Order Orła Białego powinien zostać odebrany Wołodymyrowi Zełenskiemu.

"Reakcja Nawrockiego to jedyna właściwa"

Poseł Konfederacji ocenił, że reakcja prezydenta Karola Nawrockiego "to jest jedyna właściwa reakcja prezydenta".

– Nie wyobrażam sobie, żeby mogła funkcjonować nadal taka sytuacja, że ktoś właściwie chwali katów Polaków, przez którego być może nawet 200 tys. Polaków i posiadał najwyższe polskie odznaczenie państwowe. Jestem usatysfakcjonowany tym, że pan prezydent zareagował szybko i mam nadzieję, że kapituła zrozumie sytuację, w jakiej jesteśmy – podkreślił.

Pytany o swoje słowa o tym, że to potwarz ze strony Zełenskiego i dopytywany o to, czy nie jest to trochę tak, że zarówno poprzedni rząd PiS, jak i obecny rząd Donalda Tuska, pozwala traktować Ukrainie tak Polskę, Krzysztof Mulawa odparł, że oczywiście tak jest.

– Ze strony polskiego państwa podały takie sygnały, że Ukraina robiła nas tzw. "golasów", bo nie mieliśmy żadnego właściwie uzbrojenia wojskowego, do czego doprowadził rząd PiS. Rząd PiS przed wojną i już w trakcie wojny, nie żądał od strony ukraińskiej jednoznacznego potępienia UPA, Bandery i wszystkich morderców Polaków. Więc Zełenski, widząc całkowitą bezsilność poprzedniego rządu, ale również zupełnie niezrozumiałe dla mnie reakcje polskiego MSZ i pana Sikorskiego, czy ambasadora Polski w Kijowie, który stara się przekonać Polaków, co jest rzeczą skrajnie głupią, że Ukraina ma prawo tworzyć sobie swoich bohaterów, to wykorzystuje. Nie, Ukraina nie ma prawa robić tego kosztem 200 tys. Polaków zamordowanych przez Ukraińców skupionych wokół UPA – podkreślił poseł Konfederacji.

