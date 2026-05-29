Nawrocki zapowiada ostre kroki wobec Zełenskiego. Chodzi o Order Orła Białego

To reakcja na decyzję ukraińskiego prezydenta o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA". – Prezydent Ukrainy nadaniem ukraińskiej jednostce imienia "Bohaterów UPA" dostarczył najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandzie. Oceniam tę decyzję bardzo krytycznie – powiedział Karol Nawrocki.

Sprawa trafi pod obrady kapituły

Prezydent poinformował, że 8 czerwca odbędzie się posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego. To właśnie podczas tego spotkania ma zostać poruszona kwestia odznaczenia przyznanego Zełenskiemu. – Zaproponowałem, by jednym z punktów było odebranie orderu prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu – przekazał.

Zgodnie z ustawą o orderach i odznaczeniach prezydent może pozbawić odznaczenia osobę, która stała się niegodna jego noszenia. Decyzja podejmowana jest po zasięgnięciu opinii właściwej kapituły.

"Ukraina nie jest gotowa do rodziny europejskiej"

Nawrocki nie ograniczył się jedynie do krytyki samej decyzji. W piątek stwierdził, że działania władz w Kijowie podważają europejskie aspiracje Ukrainy. – Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym, gloryfikowania bandytów, morderców z Ukraińskiej Powstańczej Armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej – powiedział.

Dodał, że "w rodzinie europejskiej nie można gloryfikować bandytów i morderców, którzy mordowali kobiety i dzieci, mordowali Polaków".

Ostre stanowisko Pałacu Prezydenckiego

Do sprawy odniosła się również Kancelaria Prezydenta RP. W przesłanym mediom oświadczeniu decyzję władz Ukrainy określono jako skandaliczną. "Ukraińska Powstańcza Armia była zbrodniczą formacją odpowiedzialną za ludobójstwo na Wołyniu, gdzie z ich rąk oraz współpracującej z nimi ludności ukraińskiej zginęło ok. 120 tys. Polaków" – napisano.

Według KPRP nadanie jednostce wojskowej imienia "Bohaterów UPA" jest "policzkiem wymierzonym w pamięć o pomordowanych Polakach i rodziny Ofiar Zbrodni Wołyńskiej". W oświadczeniu podkreślono również, że decyzja może negatywnie wpłynąć na relacje polsko-ukraińskie oraz zostać wykorzystana przez rosyjską propagandę.

Zełenski otrzymał order od Andrzeja Dudy

Wołodymyr Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego 5 kwietnia 2023 r. przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę.

W uzasadnieniu wskazano jego "znamienite zasługi w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą, rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka".

Czytaj też:

"Ubliżył mi". Wałęsa: Publicznie zdjąłem flagę ukraińską z piersiCzytaj też:

Bandera pochowany z honorami? Ukraina nie wyklucza sprowadzenia jego szczątków