Dyrektorzy firmy sądzeni w Niemczech za łamanie sankcji wobec Rosji

Jak podała telewizja NTV, oskarżonymi są bracia w wieku 34 i 39 lat, pochodzenia niemiecko-rosyjskiego, prowadzący firmę w mieście Olpe w Nadrenii Północnej-Westfalii. Zarzuty postawiono również ich ojcu.

Prokuratura zarzuca oskarżonym naruszenie ustawy o handlu zagranicznym i operacjach płatniczych w 65 przypadkach.

Niemcy złamali zakaz handlu z Moskwą

Według śledczych, przedsiębiorcy mieli eksportować do Rosji duże partie części maszyn mimo obowiązujących sankcji UE związanych z wojną na Ukrainie.

Aby obejść restrykcje i ukryć transakcje przed służbami celnymi, oskarżeni mieli wykorzystywać firmy pośredniczące w Kirgistanie i Turcji.

Podczas pierwszego dnia procesu oskarżeni nie odnieśli się do przedstawionych im zarzutów.

Wojna na Ukrainie. UE odpowiada Rosji sankcjami

UE i państwa zachodnie od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę rozszerzają sankcje wobec Moskwy oraz podejmują działania przeciwko obchodzeniu restrykcji przez kraje trzecie i sieci pośredników.

Do końca kwietnia br. Unia przyjęła 20 pakietów sankcji przeciwko Rosji. Ostatni obejmuje m.in. zakaz usług morskich dla rosyjskiej ropy, uszczelnienie restrykcji wobec "floty cieni" i sektora finansowego oraz nowe ograniczenia handlowe.

Dla Rosji inwazja na Ukrainę trwa już dłużej niż Wielka Wojna Ojczyźniana

Wojska rosyjskie operują na Ukrainie od 22 lutego 2022 r. To dłużej niż Armia Czerwona walczyła w II wojnie światowej, znanej w Rosji jako Wielka Wojna Ojczyźniana 1941-1945.

Ośrodek Studiów Wschodnich napisał w swoim ostatnim raporcie (z 26 maja), że "pomimo utrzymującej się inicjatywy wojsk rosyjskich obecne postępy sił okupacyjnych są znacznie mniejsze niż w analogicznych okresach lat ubiegłych".

"O ile nie można mówić o przełomie czy przejęciu inicjatywy przez obrońców (...), o tyle tempo rosyjskiej ofensywy uległo znaczącemu osłabieniu, co odnotowują także źródła rosyjskie" – wskazali eksperci OSW.

Putin: Myślę, że konflikt dobiega końca

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział dziennikarzom po obchodach Dnia Zwycięstwa w sobotę (9 maja), że może spotkać się w Moskwie z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Zadeklarował również gotowość do spotkania w innym kraju, ale tylko w celu podpisania ostatecznego porozumienia pokojowego.

Rosyjski prezydent stwierdził, że konflikt na Ukrainie zbliża się do końca. Podkreślił rolę Stanów Zjednoczonych w negocjacjach pokojowych, przy czym zastrzegł, że rozwiązanie tej sytuacji to przede wszystkim sprawa Rosji i Ukrainy.

Putin poinformował również, że byłby skłonny podjąć negocjacje z Europą za pośrednictwem byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schroedera, który po odejściu ze stanowiska lobbował na rzecz rosyjskiego sektora energetycznego i czerpał z niego zyski, zasiadając m.in. w koncernie naftowym Rosnieft.

Propozycja rosyjska prezydenta nie została potraktowana poważnie przez Zachód.

