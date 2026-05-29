Iga Świątek pokonała Magdę Linette. Pierwszy taki mecz w historii

Spotkanie na korcie Philippe'a Chatriera trwało ponad półtorej godziny i było bardziej wyrównane, niż wskazuje wynik.

Linette dwukrotnie przełamywała serwis faworytki i momentami skutecznie przeciwstawiała się czterokrotnej triumfatorce paryskiego turnieju.

Świątek po słabszym początku pierwszego seta odrobiła straty ze stanu 0:2, a kluczowe przełamanie zdobyła przy stanie 5:4.

W drugim secie również nie uniknęła problemów, jednak utrzymała przewagę i wykorzystała piłkę meczową przy własnym podaniu.

Było to trzecie spotkanie obu zawodniczek. W marcu Linette niespodziewanie pokonała Świątek w turnieju w Miami, natomiast wcześniej lepsza była liderka polskiego tenisa w Pekinie w 2023 r.

Świątek walczy o piąty w karierze triumf w Roland Garros. W niedzielę (31 maja) zmierzy się z Ukrainką Martą Kostiuk.

