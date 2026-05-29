Potężna eksplozja rakiety w USA. "Wystąpiła anomalia"

Do eksplozji doszło podczas tzw. hot-fire testu, czyli próby odpalenia silników rakiety przy unieruchomionym pojeździe. Na nagraniach zamieszczonych w mediach społecznościowych widać potężną kulę ognia i słup dymu unoszący się nad kompleksem startowym.

Firma podała w komunikacie, że podczas testu wystąpiła "anomalia" i wszyscy pracownicy zostali bezpiecznie ewakuowani. Przyczyna eksplozji nie jest jeszcze znana.

Rakieta miała zostać wykorzystana do wyniesienia na orbitę satelitów internetowych projektu Amazon Leo, konkurencyjnego wobec systemu Starlink firmy SpaceX. Eksplozja stanowi kolejny problem dla programu New Glenn, rozwijanego od około dekady kosztem miliardów dolarów.

Floryda. Eksplozja rakiety Jeffa Bezosa

Założyciel Blue Origin Jeff Bezos napisał w serwisie X, że był to "bardzo trudny dzień", ale firma odbuduje infrastrukturę i będzie kontynuować program lotów kosmicznych.

Bezos zajmuje obecnie 4. miejsce na liście najbogatszych ludzi świata według rankingu "Forbes Real-Time Billionaires", z majątkiem wycenianym na ok. 280 mld dolarów. Wyprzedzają go Elon Musk, Larry Page i Sergey Brin.

