Przełom ws. Iranu. Wszystko w rękach Trumpa

Donald Trump, prezydent USA Źródło: PAP/EPA / LAURENT GILLIERON
Negocjatorzy Stanów Zjednoczonych oraz Iranu osiągnęli porozumienie ws. zakończenia wojny – podają media. Umowa przewiduje 60-dniowy rozejm.

Teraz strony oczekują na ostateczna decyzję Donalda Trumpa, który ma przedstawić swoje oficjalne stanowisko.

Jak podaje portal Axios, wstępne porozumienie (tzw. memorandum of understanding) jest poświęcony przedłużeniu zawieszenia broni o 60 dni i rozpoczęcia negocjacji w sprawie programu jądrowego Iranu.

Co powiedział Donald Trump?

"Prezydent przekazał mediatorom wiadomość, że chce mieć kilka dni na zastanowienie się, zanim podejmie ostateczną decyzję" – czytamy. Serwis powołuje się na wysokiego rangą urzędnika amerykańskiego.

Wcześniej irańska telewizja państwowa informowała, że władze w Teheranie otrzymały projekt wstępnych, nieoficjalnych założeń porozumienia z Waszyngtonem. Zgodnie z nim, Iran miałby w ciągu miesiąca przywrócić przepływ statków handlowych przez cieśninę Ormuz do poziomu sprzed konfliktu. Z kolei USA mają się zobowiązać do wycofania sił zbrojnych z okolic Iranu oraz znieść blokadę morską.

Niebezpiecznie na Bliskim Wschodzie. Nocny ostrzał statków handlowych

Tymczasem w nocy irańskie wojsko ostrzelało cztery statki handlowe próbujące przepłynąć przez cieśninę Ormuz.

W tym samym czasie Izrael wydał nowe rozkazy ewakuacji dla mieszkańców południowego Libanu i zapowiedział rozszerzenie operacji przeciwko Hezbollahowi.

Do incydentu doszło w nocy ze środy na czwartek około godziny 00:35 czasu lokalnego. Irańska telewizja państwowa IRIB podała, że cztery statki handlowe próbowały wpłynąć do Zatoki Perskiej bez wcześniejszego uzgodnienia z irańskimi służbami bezpieczeństwa. "Statki były ostrzeżone, ale ponieważ zignorowały te ostrzeżenia oddano w ich kierunku salwy, co zmusiło je do zawrócenia" – przekazała telewizja. Nie podano, pod jakimi banderami płynęły jednostki ani jaki był ich typ.

Źródło: polsatnews.pl / PAP, Axios, Reuters, Onet.pl, rmf24.pl, Wirtualna Polska, DoRzeczy.pl
