"Mówimy DOŚĆ!". Matecki o mniejszości niemieckiej w Polsce

– Niemcy powinny utracić status mniejszości narodowej w Polsce. Polacy w Niemczech od czasów III Rzeszy takiego statusu nie mają. Należy znieść przywileje wyborcze, z których korzysta mniejszość niemiecka. Bo po co im mniejszość, jak mają większość? Mają was – zwrócił się z mównicy sejmowej do członków koalicji rządzącej poseł PiS Dariusz Matecki.

– Należy Niemcom zakazać finansowania organizacji politycznych, takich jak Campus Polska, i mediów w naszym kraju. I teraz zagadka. Jak kiedyś nazywano osobę, która działa na rzecz obcego państwa przeciwko własnemu państwu i własnemu narodowi? Nazywano taką osobę agentem. A dziś, jak się taką osobę nazywa? Rządem koalicji 13 grudnia – stwierdził. – Klęczycie przed Niemcami, realizujecie każde niemieckie polecenie jak najwierniejszy pies – dodał.

"Należy znieść przywileje mniejszości niemieckiej"

Matecki poruszył ten temat również w mediach społecznościowych. "Należy natychmiast znieść przywileje wyborcze mniejszości niemieckiej w Polsce! Dlaczego w wolnej i niepodległej Ojczyźnie jedna grupa narodowa ma mieć ułatwioną drogę do parlamentu, podczas gdy polskie partie muszą walczyć o przekroczenie twardego, 5-procentowego progu wyborczego? To relikt przeszłości, który razi niesprawiedliwością i godzi w zasadę równości obywateli wobec prawa. Donald Tusk i jego ekipa wolą milczeć, bo uległość wobec Berlina to ich znak rozpoznawczy. My mówimy DOŚĆ!" – napisał.

facebook