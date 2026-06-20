"To ile razy ma nas jeszcze upokorzyć?". Poseł PiS nie wytrzymał

W programie "Stan wyborczy" na antenie TVP Info politycy dyskutowali o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Taką decyzję ogłosił w piątek (19 czerwca) prezydent Karol Nawrocki. Powodem była zgoda prezydenta Ukrainy na nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA".

W opublikowanym przez Kancelarię Prezydenta nagraniu prezydent Nawrocki przekonywał, że decyzja ma charakter historyczny i symboliczny. – Ofiar naszych przodków nie można zdradzić milczeniem. Prawda historyczna nie jest i nie może być kartą przetargową – mówił. Jednocześnie podkreślił, że odebranie odznaczenia Zełenskiemu nie oznacza zmiany polskiego kursu wobec Ukrainy. – Decyzja ta nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu. Nie zmienia strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę – zaznaczył.

"Ile razy Zełenski ma nas jeszcze upokorzyć?"

– Stosujemy w debacie publicznej bardzo uproszczoną wizję polityki zagranicznej. Jeśli łączą nas wspólne interesy, a łączą nas, to nie znaczy to, że w każdej sprawie Ukraina jest naszym przyjacielem, bo jednocześnie Ukraina prowadzi politykę, która ma doprowadzić do marginalizacji Polski – przekonywał poseł PiS Łukasz Schreiber, zwracając uwagę na to, że Kijów dąży do uzyskania dominującej pozycji w Europie Wschodniej.

– Ten ciąg zdarzeń, zapoczątkowany krótkowzroczną decyzją Zełenskiego, doprowadzi do tego, że geopolityczny rachunek wystawi Kreml. O tym musimy pamiętać – stwierdził z kolei Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej. Decyzję Nawrockiego określił jako "niszczącą" w kontekście ewentualnego udziału Polski w odbudowie Ukrainy.

– To ile razy ma nas jeszcze upokorzyć Zełenski? – wtrącił Schreiber. – Nie mówię, że nie mamy reagować, ale reagujmy skutecznie – odpowiedział Bliźniuk.

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