Trump odmówił Zełenskiemu. "Odrzucił prośbę"

"Financial Times" poinformował, że prezydent USA Donald Trump odrzucił w ubiegłym tygodniu podczas spotkania w Białym Domu prośbę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o dostarczenie setek dodatkowych pocisków przechwytujących dla systemu obrony powietrznej Patriot.

Trump odmówił Zełenskiemu. Nie chce dać Ukrainie pocisków do systemu Patriot

Osoby zaznajomione ze sprawą poinformowały "Financial Times", że podczas spotkania w Gabinecie Owalnym w zeszłym tygodniu Donald Trump odrzucił prośbę Wołodymyra Zełenskiego o dostarczenie setek dodatkowych pocisków przechwytujących Patriot przed sezonem zimowym.

Źródła podały, że Donald Trump uzasadnił swoją decyzję ograniczonymi zapasami amerykańskich pocisków przechwytujących, dodając, że rakiety te są obecnie potrzebne do ochrony amerykańskich obiektów na Bliskim Wschodzie oraz sojuszników USA w regionie w obliczu konfliktu z Iranem.

Zełenski: Liczba pocisków do obrony powietrznej od partnerów spadła trzykrotnie

W środę Wołodymyr Zełenski poinformował w mediach społecznościowych, że "niestety, w tym roku dostawy środków do zwalczania rakiet balistycznych od partnerów znacząco się zmniejszyły".

"Liczba przekazywanych pocisków do systemów obrony przeciwlotniczej spadła trzykrotnie w porównaniu z 2025 rokiem. Dotyczy to nie tylko bieżącego okresu letniego, lecz całego pierwszego półrocza 2026 roku" – dodał.

Wołodymyr Zełenski podkreślił, że "partnerzy dysponują tymi rakietami". "Kluczowe jest jednak podjęcie niezbędnych decyzji politycznych, dotyczących ich dostaw oraz przyspieszenia produkcji, w tym jej lokalizacji w Ukrainie. To może znacząco wesprzeć nie tylko nasz kraj, lecz także globalną ochronę życia" – zaznaczył prezydent Ukrainy.

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