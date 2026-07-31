Trump odmówił Ukrainie. Wyraźny zwrot

Wcześniej prezydent USA przyznał w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "Financial Times", że decyzja w tej sprawie nie została jeszcze podjęta. – To bardzo wyjątkowa broń i musimy trochę uważać, komu dajemy licencję – powiedział Trump. Zapytany, czy zgodzi się na produkcję pocisków Patriot na terytorium Ukrainy, odpowiedział: – Nie jestem pewien. Analizujemy to.

Słowa Donalda Trumpa różnią się od jego wcześniejszych zapowiedzi. Podczas szczytu NATO w Ankarze, który odbył się 8 lipca, prezydent USA rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim o przekazaniu Ukrainie licencji na produkcję rakiet do systemów Patriot. Prezydent Ukrainy informował później, że również podczas spotkania w Białym Domu 28 lipca Donald Trump miał wyrazić zgodę na wydanie licencji.

Trump: Na razie się na to nie zgodziliśmy

W piątek Trump ponownie zabrał głos w tej sprawie podczas rozmowy z dziennikarzami, towarzyszącej posiedzeniu jego gabinetu. Jak zaznaczył, przyznanie licencji na produkcję pocisków Patriot Ukrainie byłoby „dużym krokiem”.

– Ta broń jest niesamowita. Musimy być bardzo ostrożni z pozwalaniem komukolwiek na jej budowanie – podkreślił prezydent Stanów Zjednoczonych.

– Na razie się na to nie zgodziliśmy. Rozmawiamy o tym, ale trudno jest oddawać taką technologię. I, nie sądzę, żeby do tego kiedykolwiek doszło, ale wiecie, ludzie, którym daje się taką technologię, mogą kiedyś zwrócić się przeciwko wam. Wiecie, że to jest możliwe. Spójrzcie na wojny, zdarzyło się to już kilka razy na przestrzeni lat, prawda? Dlatego musimy być bardzo ostrożni – tłumaczył amerykański przywódca.

Prezydent USA: Myślę, że Zełenski i Putin chcą zawrzeć porozumienie

Trump przekazał, że rozmawiał o pociskach Patriot i Tomahawk z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim podczas jego wtorkowej wizyty w Białym Domu. – Rozmawiałem z nim o wszystkim. Rozmawiałem z nim również o tym, żeby zakończyć tę wojnę – przyznał Trump.

Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że – jego zdaniem – Zełenski, podobnie jak Putin, chce zawrzeć porozumienie. – Ale jest między nimi wiele niechęci, co zapewne widzicie – przyznał. Jak ocenił.„nikt nie chce iść na ustępstwa, ale obaj będą musieli pójść na pewne ustępstwa”.

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