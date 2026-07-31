Pożar w Warszawie. Prokuratura wszczęła śledztwo

Ogień pojawił się 23 lipca br. przed godziną 6 rano przy ul. Krasnobrodzkiej na warszawskim Targówku. Pożar ogarnął salon samochodowy Forda. Nad miastem pojawiły się gęste i ciemne chmury dymu.

Mieszkańcy Warszawy informowali, że w miejscu pożaru słychać było wybuchy. W internecie bardzo szybko pojawiły się liczne filmy pokazujące skalę zdarzenia. Widok był przerażający.

Pożar wybuchł nie tylko w salonie samochodowym, ale także w znajdującym się obok warsztacie. – Szacunkowa powierzchnia pożaru to około 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. Pamiętajmy, że jest to pożar warsztatu samochodowego, płoną także pojazdy, jest tam dużo tworzyw sztucznych – mówił rzecznik prasowy Komendy Głównej PSP st. kpt. Wojciech Gralec.

Pełna wartość strat i liczba poszkodowanych są dopiero ustalane

Rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga prok. Marzena Kiełek-Łopińska przekazała, że „dokładna liczba osób pokrzywdzonych oraz pełna wartość strat materialnych są obecnie ustalane”.

W ramach toczącego się postępowania dokonano pierwszych czynności procesowych, takich jak choćby przesłuchanie świadków obecnych na miejscu zdarzenia. Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, powołany został również biegły z zakresu pożarnictwa, który ma określić przyczyny, przebieg pożaru, a także stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu. – Dalsze działania prokuratury będą w dużej mierze zależeć od wniosków i opinii biegłego – przekazała rzecznik praskiej prokuratury.

Prokuratura przewidziała przeprowadzenie w pierwszej kolejności oględzin miejsca zdarzenia z udziałem biegłego, analizę zapisu z monitoringu, a także weryfikację dokumentacji dotyczącej ochrony przeciwpożarowej budynku i przeprowadzonej akcji ratunkowej.

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