Skandal w Medziugorie. Sprofanowano figury Matki Bożej i podpalono ołtarz

Według policji kantonu Hercegowina-Neretwa, uszkodzenie figury Matki Bożej na Górze Objawień – Podbrdo zgłoszono o godzinie 4:30 rano. Pół godziny później zgłoszono pożar ołtarza polowego za kościołem parafialnym św. Jakuba. Pożar został szybko ugaszony i nie rozprzestrzenił się na kościół. Uszkodzony został jednak ołtarz, który niedawno został odnowiony. Policja zabezpieczyła oba miejsca i wszczęła śledztwo.

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Według licznych doniesień medialnych, sprawcy zbezcześcili czarną farbą kilka figur Matki Bożej na Górze Objawień – Podbrdo oraz przy "Błękitnym Krzyżu", szczególnie ważnym miejscu modlitwy. Na podstawie figury na Podbrdo umieszczono graffiti z obelgami w języku angielskim, a także zawieszono transparenty z hasłami skierowanymi przeciwko miejscu pielgrzymkowemu, Matce Bożej i wizjonerom objawień maryjnych. Ślady wandalizmu odnotowano również w pobliżu wzgórza Kriżevac.

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W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania z monitoringu, na których widać mężczyznę oblewającego ołtarz na świeżym powietrzu płynnym środkiem około godziny 4:46, podpalającego go, a następnie uciekającego. Początkowo nie potwierdzono oficjalnie autentyczności nagrania.

Medziugorie. Podpalenie i profanacja tuż przed Festiwalem Młodzieży

Do aktów wandalizmu doszło w szczytowym okresie pielgrzymkowym w Medziugorju, gdzie 25 czerwca obchodzono 45. rocznicę pierwszych doniesień o objawieniach maryjnych, a w sobotę 25 lipca obchodzono święto patrona parafii, św. Jakuba. 37. edycja Międzynarodowego Festiwalu Młodzieży (Mladifest) rozpoczyna się w najbliższą sobotę, 1 sierpnia. Oczekuje się, że w pięciodniowym spotkaniu religijnym weźmie udział około 50 000 młodych ludzi z całego świata. Centralnym punktem wydarzenia jest ołtarz polowy, który został podpalony.

"Sanktuarium pozostaje otwarte dla wszystkich pielgrzymów. Program modlitewny odbywa się regularnie, a wszystkie miejsca są intensywnie sprzątane i przygotowywane, aby mogły ponownie stać się miejscem modlitwy i spotkania z Panem za wstawiennictwem Królowej Pokoju" – zapewniono w komunikacie parafii w Medjugorie.

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