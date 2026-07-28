Trump przyjął Zełenskiego w Białym Domu. Wiadomo, o czym rozmawiali

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył we wtorek do Białego Domu, gdzie spotkał się z przywódcą USA Donaldem Trumpem. Zełenski, podobnie jak wielu innych polityków z całego świata, przyleciał do Stanów Zjednoczonych, aby uczestniczyć w pogrzebie Lindseya Grahama. Republikański senator był jednym z największych zwolenników pomocy dla Ukrainy oraz nakładania sankcji na Rosję.

"Dotarłem już do Stanów Zjednoczonych. Nasz plan obejmuje spotkania z prezydentem Trumpem, jego zespołem oraz tymi, którzy mogą wesprzeć naszą obronę. Naszym absolutnym priorytetem jest obrona antybalistyczna i strategiczna współpraca z Ameryką. Pokój musi być przybliżony" – przekazał we wtorek rano na platformie X Zełenski. Do wpisu dołączył nagranie, na którym widać oficjalne powitanie go przez amerykańskich urzędników.

Zełenski po spotkaniu z Trumpem. Zamieścił wpis

Kilkanaście minut przed godz. 16:00 czasu polskiego prezydent Ukrainy przyjechał do Białego Domu. Jego spotkanie z Donaldem Trumpem trwało około godziny i zakończyła się o godz. 17:00. Rozmowa odbyła się bez udziału mediów.

"Dobre spotkanie z prezydentem Trumpem w Gabinecie Owalnym. Dziękuję za wszystko, co wspólnie robimy, by chronić życie Ukraińców i osiągnąć pokój. Przede wszystkim złożyłem prezydentowi Trumpowi kondolencje z powodu śmierci Lindseya Grahama. Był on prawdziwym przyjacielem Ukrainy" – napisał Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych.

"Omówiliśmy z prezydentem kwestię licencji na produkcję pocisków przechwytujących do systemów Patriot oraz kilka innych pomysłów, które mogą okazać się pomocne. Rozmawialiśmy również o dyplomacji – istotne jest zintensyfikowanie działań na tym polu. Nasze zespoły uzgodnią szczegóły dalszej współpracy. Jestem wdzięczny Stanom Zjednoczonym za ich zdecydowane wsparcie" – zaznaczył ukraiński przywódca.

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