Ksiądz utonął w Bałtyku. Kuria wydała komunikat

Kuria diecezji pelplińskiej poinformowała o śmierci księdza Rafała Cieszyńskiego, proboszcza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Lęborku. Duchowny miał 53 lata.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się eksportą w czwartek 20 sierpnia o godz. 19:00 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Lęborku pod przewodnictwem ks. Tadeusza Drobinskiego, dziekana dekanatu lęborskiego. Msza święta pogrzebowa celebrowana będzie w kościele pw. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Szymbarku w piątek 21 sierpnia o godz. 11:00 pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Przemysława Szulca. Ciało zmarłego zostanie złożone na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

Tragedia nad Bałtykiem. Ksiądz utonął w Darłówku

Do tragedii doszło w niedzielę wieczorem na plaży w rejonie Darłówka. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa poinformowała, że przed godz. 19:00 otrzymała zgłoszenie o dwóch osobach znajdujących się w wodzie i potrzebujących natychmiastowej pomocy.

"Śmiertelny finał kąpieli w Darłówku. Dziś w rejonie Darłówka prowadzono akcję ratowniczą dotyczącą dwóch plażowiczów, którzy podczas kąpieli w morzu zostali porwani przez prąd. Do działań skierowano ratowników Brzegowej Stacji Ratowniczej w Darłowie, jednostki ratownicze R-17 i R-26 oraz pojazd ratowniczy Land Rover BSR Darłowo. Obie osoby zostały odnalezione i wydobyte z wody. U jednej z nich nasi ratownicy rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. O godz. 19:16 na miejsce przybył śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, którego załoga przejęła prowadzenie RKO. Nasi ratownicy pozostali na miejscu, wspierając działania LPR. Niestety, pomimo prowadzonej resuscytacji, o godz. 20:04 lekarz LPR stwierdził zgon poszkodowanego" – podano w komunikacie zamieszczonym na Facebooku.

facebook

Ks. Cieszyńskiego pożegnał Urząd Miasta Lębork. "Przez lata aktywnie uczestniczył w życiu miasta i lokalnej społeczności. Był również gospodarzem lęborskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, organizowanych 1 marca. Uroczystości w kościele pw. Miłosierdzia Bożego stanowiły ważny element miejskich obchodów tego święta państwowego" – mogliśmy przeczytać.

facebook Czytaj też:

"Byli w stanie łaski". Ksiądz zabrał głos po katastrofie na Węgrzech