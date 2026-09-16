Chrześcijanie aresztowani w czasie nabożeństwa. Władze zabrały głos
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Religia

Chrześcijanie aresztowani w czasie nabożeństwa. Władze zabrały głos

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Trwają prześladowania chrześcijan
Trwają prześladowania chrześcijan Źródło: Pixabay
Policja zatrzymała 12 chrześcijan uczestniczących w nabożeństwie w L’Ayaida, 36 km na wschód od Oranu w Algierii. Władze powołały się na przepisy regulujące działalność wyznań niemuzułmańskich.

Prawo przewiduje sankcje m.in. za działania mające na celu nawrócenie muzułmanina oraz rozpowszechnianie materiałów mających "podważyć wiarę muzułmanina".

Policja wkroczyła do ośrodka

Do zatrzymania doszło 14 września w ośrodku "House of Refuge", związanym z pastorem Youcefem Ourahmane, wiceprzewodniczącym Kościoła Protestanckiego w Algierii (EPA). Ośrodek udziela pomocy m.in. kobietom znajdującym się w trudnej sytuacji i ich rodzinom.

Według informacji Morning Star News funkcjonariusze sił specjalnych, dysponując nakazem przeszukania, wkroczyli do znajdującego się na terenie ośrodka mieszkania, w którym odbywało się nabożeństwo. Zatrzymano wszystkie 12 obecnych osób. Policja skonfiskowała publikacje chrześcijańskie, telefony komórkowe i dokumenty tożsamości.

Kobiety zwolniono i wezwano na przesłuchanie następnego dnia. Mężczyźni byli przetrzymywani dłużej; niektórzy zostali zwolnieni dopiero około godz. 3 w nocy.

Przepisy dotyczące wyznań niemuzułmańskich

Sala używana wcześniej do nabożeństw w "House of Refuge" została zamknięta decyzją administracyjną w październiku 2019 roku. Chrześcijanie kontynuowali jednak spotkania w innym pomieszczeniu na terenie posiadłości. Według źródeł cytowanych przez Morning Star News miejsce to było obserwowane przez służby jeszcze przed ostatnią interwencją.

W chwili publikacji informacji o zatrzymaniu chrześcijanie nie zostali jeszcze doprowadzeni przed prokuratora. Nie było więc podstaw do stwierdzenia, że postawiono im zarzuty. Są podejrzewani o udział w niemuzułmańskim zgromadzeniu religijnym poza dozwolonymi prawem ramami.

Sprawa wiąże się z rozporządzeniem nr 06-03 z 2006 roku, regulującym praktykowanie religii innych niż islam. Przepisy określają m.in. miejsca, w których mogą odbywać się nabożeństwa, oraz przewidują sankcje za działania mające na celu nawrócenie muzułmanina i rozpowszechnianie dokumentów, których celem jest – zgodnie z ustawowym sformułowaniem – "podważenie wiary muzułmanina".

Presja na protestantów

Organizacje zajmujące się wolnością religijną od lat krytykują stosowanie tych przepisów wobec chrześcijan, szczególnie członków Kościoła Protestanckiego w Algierii. Według Open Doors niemal wszystkie z 47 kościołów oficjalnie zrzeszonych w EPA otrzymały administracyjne nakazy zamknięcia lub zostały zapieczętowane.

Chrześcijanie stanowią w Algierii niewielką mniejszość. Według danych przytaczanych przez Watykan kraj liczy około 47 mln mieszkańców, wśród których jest około 9 tys. katolików. Kościół katolicki obejmuje cztery diecezje: Algier, Oran, Konstantynę-Hipponę oraz Laghouat. Działa w nich 29 parafii i pracuje około 60 księży.

Liczebność wspólnot protestanckich jest trudniejsza do ustalenia z powodu braku oficjalnych statystyk. Szacunki dotyczące całej społeczności chrześcijańskiej wahają się wokół 150 tys. osób.

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Źródło: KAI / DoRzeczy.pl
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