Dwie, ważne inwestycje opóźnione? Prezydencki minister ostrzega

Rabenda, który w Kancelarii Prezydenta odpowiada m.in. za inwestycje strategiczne, jako najważniejszy obecnie projekt wskazał elektrownię jądrową na Pomorzu. Podkreślił, że inwestycja wymaga szczególnego nadzoru ze względu na skomplikowane procedury administracyjne. "Tam opóźnienia na pierwszym etapie mogą skutkować przesunięciami w kalendarzu inwestycji o miesiące czy lata" – powiedział w rozmowie z Interią.

Według ministra prezydenta każde przesunięcie terminu uruchomienia elektrowni oznaczałoby również znaczny wzrost kosztów całego przedsięwzięcia. Rabenda twierdzi, że do Kancelarii Prezydenta docierają sygnały o trudnościach po stronie administracji rządowej i samorządowej.

"Te procesy nie dzieją się w takim tempie, jak spodziewała się firma stawiająca tę elektrownię. To budzi nasze największe obawy" – stwierdził. Dodał, że brak odpowiednich decyzji administracyjnych na obecnym etapie może w przyszłości okazać się niemożliwy do szybkiego nadrobienia.

Rabenda o CPK i cenach paliw

Drugą inwestycją, która – zdaniem Karola Rabendy – budzi poważne wątpliwości, jest Centralny Port Komunikacyjny. Polityk ocenił, że realizacja projektu nie przebiega w odpowiednim tempie i wskazywał m.in. na kwestie finansowania oraz obsady władz spółki.

"To jest projekt kluczowy dla rozwoju Polski. Nie mówimy tylko o lotnisku, ale też o połączeniach kolejowych, które mają zmienić polską infrastrukturę" – mówił.

Chodzi o nowe przepisy techniczne, które weszły w życie 17 września. Stawiają one pod znakiem zapytania realizację kluczowego elementu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Rządowe rozporządzenie dotyczące warunków technicznych dla budowli kolejowych wprowadza normy, które w praktyce uniemożliwiają budowę podziemnego węzła pod planowanym megaturnelem – informuje Radio Wnet.

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