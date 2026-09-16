Problemy z budową lotniska CPK. "Brakuje pieniędzy"

Ponad 7,4 mld zł wyniosły do końca lipca 2026 r. wydatki związane z realizacją inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego i funkcjonowaniem spółki CPK – wynika z danych przedstawionych w środowym wydaniu "Gazety Wyborczej". W tym roku spółka ma otrzymać z budżetu państwa kolejne 7,4 mld zł na dokapitalizowanie, choć pierwotny plan zakładał kwotę 10,9 mld zł.

Według "GW" wykonanie finansowe związane z realizacją inwestycji i działalnością spółki wyniosło łącznie 7 mld 420,4 mln zł, pochodzących ze wszystkich źródeł finansowania. Jednocześnie projekt mierzy się z problemami dotyczącymi finansowania oraz realizacji części inwestycji kolejowych.

"Brakuje pieniędzy i pozwoleń, a szybkie pociągi nie pojadą całą trasą Warszawa-Łódź" – czytamy w tekście.

Lotnisko w Baranowie. Budowa CPK opóźnia się

CPK jest kontynuowany przez rząd Donalda Tuska pod nazwą Port Polska, mimo że przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. politycy ówczesnej opozycji krytykowali projekt. Obecnie inwestycja obejmuje budowę lotniska w Baranowie oraz sieci kolejowej i drogowej.

Prace przygotowawcze na terenie przyszłego portu już trwają. Jak podaje gazeta, wykonano m.in. próbne palowanie pod terminal pasażerski – 54 pale mają stanowić pierwszy etap przygotowania jego fundamentów. Prowadzone są również roboty ziemne, wykopy, nasypy, budowa dróg dojazdowych i przygotowanie zaplecza technicznego.

Problemy dotyczą jednak m.in. kolei dużych prędkości. Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak potwierdził, że do Ministerstwa Finansów trafił wniosek o dokapitalizowanie CPK kwotą 7,4 mld zł. Jak wynika z artykułu, planowana wcześniej koncepcja tzw. "szprych", czyli doprowadzenia koleją pasażerów z różnych regionów kraju do Baranowa, została zarzucona.

Sypie się plan na szybką kolej

Jednym z kluczowych elementów projektu pozostaje linia Warszawa-Łódź. Planowany jest m.in. około 30-kilometrowy odcinek kolei dużych prędkości oraz tunel pod Warszawą. Według obecnych założeń pociągi nie pojadą jednak całą pierwotnie planowaną trasą w zakładanym terminie.

Wątpliwości dotyczą również przyszłości Lotniska Chopina po uruchomieniu Portu Polska. Według cytowanego przez gazetę przedstawiciela CPK nie ma jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie. Rozważane są różne warianty wykorzystania warszawskiego lotniska po otwarciu nowego portu w Baranowie.