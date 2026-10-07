Duża inwestycja w USA. "Od II wojny nie było niczego podobnego"

Prezydent USA wygłosił we wtorek przemówienie w wielkim centrum logistyczno-przemysłowym stanowiącym również port handlowy w Sparrows Point w hrabstwie Baltimore w stanie Maryland.

Trump ogłosił, że firma technologii obronnych Anduril zainwestuje 3,7 miliarda dolarów w budowę w Sparrows Point nowoczesnej ogromnej stoczni, w której będą produkowane między innymi okręty podwodne typu Virginia dla Marynarki Wojennej USA.

Trump: Ruszamy z budową największej nowej stoczni w Stanach Zjednoczonych

– Dziś oficjalnie rozpoczynamy budowę największej nowej stoczni w Stanach Zjednoczonych. Od czasów II wojny światowej nie było niczego podobnego do tego, co robimy dzisiaj – powiedział polityk.

Marynarka Wojenna przyznała firmie Anduril kontrakt o wartości 2,9 miliarda dolarów na projekt "Arsenal 2". Płatności na rzecz Anduril od rządu federalnego będą bezpośrednio uzależnione od wyników produkcji.

Obecnie Stany Zjednoczone mają na stanie 26 okrętów podwodnych klasy Virginia, a wiosną 2027 roku planują dodać do floty kolejne dwa.

Krajowy sektor stoczniowy

– Prezydent Trump wie, że samowystarczalny, krajowy sektor stoczniowy ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego i gospodarczego – powiedziała Anna Kelly, zastępca rzecznika prasowego Białego Domu. – Stany Zjednoczone nie mogą sobie pozwolić ani na to, by ich handel na rynkach zagranicznych odbywał się niemal wyłącznie na statkach z załogą i banderą zagraniczną, ani na to, by morska baza przemysłowa nie była w stanie budować i utrzymywać statków, których potrzebujemy do obrony amerykańskich interesów na pełnym morzu – argumentowała.

USA modernizują siły zbrojne

Sekretarz wojny Stanów Zjednoczonych Pete Hegseth przedstawił w ub. tygodniu plan gruntownej przebudowy sił zbrojnych USA. O szczegółach mówił podczas wystąpienia zatytułowanego "Stan sił zbrojnych" w bazie piechoty morskiej Quantico w Wirginii. Powołane zostanie nowe dowództwo ds. wojny dronów i robotów, które oparte będą m.in. na systemach wspieranych sztuczną inteligencję. Amerykańskie bazy wojskowe będą miały niezależne źródła zasilania. W planie jest też sporo zmian dotyczących kadr dowódczych.

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