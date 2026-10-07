Trump o kontynuowaniu wojny na Ukrainie: To absurdalne

Prezydent USA Donald Trump wygłosił we wtorek przemówienie w wielkim centrum logistyczno-przemysłowym stanowiącym również port handlowy w Sparrows Point w stanie Maryland.

Włodarz Białego Domu po raz kolejny odniósł się do trwającej wojny na Ukrainie. Trump zapewnił, że on i jego administracja aktywnie pracują nad doprowadzeniem do jej zakończenia. – Pracuję nad tym. Myślałem, że ona będzie najłatwiejsza do zakończenia, zakończyliśmy osiem wojen i ta też się niedługo zakończy – powtórzył Trump.

Mówił też o liczbie ofiar konfliktu i wyraził przekonanie, że koniec działań wojennych jest już bardzo blisko. Tak dużo ludzi ginie w tej wojnie. To jest absurdalne – powiedział.

Trump ogłosił, że firma technologii obronnych Anduril zainwestuje 3,7 miliarda dolarów w budowę nowoczesnej ogromnej stoczni w Sparrows Point, w której będą produkowane okręty podwodne dla Marynarki Wojennej USA.

Trump do Putina: Zakończ wojnę

Kwestię wojny Rosji i Ukrainy prezydent USA poruszył również 22 września podczas wystąpienia na 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Trump twierdził, że udało mu się zakończyć już osiem wojen. Zaznaczył, że nie może pozwalać, żeby zagrożenia i problemy w tym zakresie narastały.

Prezydent USA wyraził nadzieję, że ta katastrofalna wojna wkrótce się zakończy. – Bardzo ściśle współpracujemy z przywódcami Rosji i Ukrainy i rozwiążemy ten problem. Myślę, że stanie się to szybciej, niż ludzie sobie wyobrażają. Mają już dość – powiedział.

Prezydent USA powiedział, że na Ukrainie miesięcznie ginie 25 tysięcy ludzi, głównie żołnierzy, a kraj jest systematycznie niszczony.

Media zwróciły uwagę, że przed rozpoczęciem przemówienia jeden z reporterów zapytał prezydenta USA, co powiedziałby prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi. – Zakończ wojnę – odpowiedział krótko Trump.

Włodarz Białego Domu przypomniał również o podpisaniu nowej ustawy dotyczącej sankcji wobec Rosji. Jak zaznaczył, jeśli będzie to konieczne, zamierza z nich skorzystać. – Czas przestać zabijać – oświadczył amerykański prezydent.

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