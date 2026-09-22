Trump na forum ONZ: Rozwiążemy ten problem. Ludzie mają już dość

W Nowym Jorku trwa 81. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Głos zabrali już m.in. Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres oraz amerykański prezydent. Polskiej delegacji przewodniczy prezydent Karol Nawrocki, którego wystąpienie jest zaplanowane na środę.

Prezydent USA na początku swojego przemówienia mówił o osiągnięciach swojej drugiej kadencji w kraju i na arenie międzynarodowej oraz sytuacji w Stanach Zjednoczonych. – Dwa i pół stulecia po tym, jak sprawa wolności znalazła dom na tym kontynencie, mogę powiedzieć wam z dumą, że Ameryka powróciła, a nasz kraj jest dziś silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej, a nasza przyszłość jest bardzo jasna [...] Nasza gospodarka budzi zazdrość świata, nasze wojsko jest najpotężniejsze na świecie. Nasza technologia nie ma sobie równych i jesteśmy liderami praktycznie we wszystkim, nasza energia napędza planetę. Ameryka rośnie w siłę. Nasz naród się rozrasta. Nasza potęga rośnie – powiedział Trump.

– Po poprzedniej administracji odziedziczyliśmy ciemne wieki Ameryki i przekształciliśmy je w złoty wiek Ameryki – twierdził polityk.

Trump mówił o rekordowych wydatkach na wojsko, pobudzeniu gospodarki i powracaniu przemysłu do USA, najniższym poziomie ubóstwa wśród Afroamerykanów i Latynosów w historii USA i poradzeniu sobie przez jego administrację z zastopowaniem masowej migracji. Prezydent podkreślił, że nie ma czegoś takiego jak prawo do nielegalnej migracji, jest za to prawo narodów do bycia suwerennymi i niepodległymi.

Prezydent USA: Zakończymy wojnę na Ukrainie

Prezydent USA powiedział, że udało mu się zakończyć już osiem wojen. Zaznaczył, że nie może pozwalać, żeby zagrożenia i problemy w tym zakresie narastały.

Poruszył również kwestię wojny na Ukrainie. Prezydent USA wyraził nadzieję, że ta katastrofalna wojna wkrótce się zakończy. – Bardzo ściśle współpracujemy z przywódcami Rosji i Ukrainy i rozwiążemy ten problem. Myślę, że stanie się to szybciej, niż ludzie sobie wyobrażają. Mają już dość – powiedział.

Prezydent USA powiedział, że na Ukrainie miesięcznie ginie 25 tysięcy ludzi, głównie żołnierzy.

Media zwróciły uwagę, że przed rozpoczęciem przemówienia jeden z reporterów zapytał prezydenta USA, co powiedziałby prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi. – Zakończ wojnę – odpowiedział krótko Trump.

Włodarz Białego Domu przypomniał również o podpisaniu nowej ustawy dotyczącej sankcji wobec Rosji. Jak zaznaczył, jeśli będzie to konieczne, zamierza z nich skorzystać. – Czas przestać zabijać – oświadczył amerykański prezydent.

Przed decyzją ws. Iranu

Trump mówił również o Iranie i jego "fanatycznym reżimie", który został zaatakowany przez USA i Izrael w lutym tego roku. Jak twierdził, Irańczycy byli tyranem Bliskiego Wschodu, ale już nim nie są. – Od pierwszego dnia, kiedy wszedłem na arenę polityczną, byłem niezłomny: nigdy nie pozwolę Iranowi posiadać broni jądrowej – powiedział włodarz Białego Domu.

– Po objęciu urzędu w zeszłym roku rozpocząłem negocjacje z Iranem i zaoferowałem mu pełną współpracę gospodarczą w zamian za zakończenie programu nuklearnego i wspieranie terroryzmu. Ale odmówili. To był wielki błąd – powiedział Trump. Polityk postraszył też polityków z Europy, mówiąc, że ajatollahowie dysponują "pociskiem zdolnym do uderzenia w Europę", z czego są podobno bardzo dumni. Mam nadzieję, że Europejczycy to rozumieją – podkreślił Trump.

Trump powiedział też, że musi podjąć ważną decyzję w sprawie Iranu. Jak wskazał, może zawrzeć porozumienie, co pozwoliłoby na odbudowę irańskiej gospodarki, lub dokonać szybkiego zniszczenia Islamskiej Republiki Iranu. – Czy mam ich wysłać do piekła? Czy mam unicestwić Islamską Republikę? – mówił. Następnie ocenił, że irańskie władze zdecydują się na zawarcie porozumienia po listopadowych wyborach do Kongresu.

Prezydent USA w czasie przemówienia przypomniał także, że niedługo przypadnie trzecia rocznica ataku Hamasu na Izrael. – Terroryści finansowani przez Iran torturowali, okaleczyli i zabili 1,2 tys. niewinnych cywilów, w tym dziesiątki Amerykanów i wiele niemowląt – małych, malutkich, pięknych niemowląt. Najwyższy Przywódca Iranu uczcił tę masakrę i nazwał ją "służbą ludzkości" – powiedział.