Makabryczna zbrodnia w USA. Cejrowski: Feministki widzą w niej akt wolności. Lisicki: Diabelstwo

Zbrodnia miała miejsce w 2023 roku w Duxbury w stanie Massachusetts. Clancy może jednak nie ponieść odpowiedzialności karnej. Jej obrońca Kevin Reddington nie podważa tego, że to kobieta zabiła dzieci, ale stoi na stanowisku, że nie może ona ponieść kary, wskazując m.in. na jej stan psychiczny. Sprawa budzi duże zainteresowanie w Stanach Zjednoczonych.