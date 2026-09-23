Macron nie będzie uczestniczył w żadnej z trzech mszy papieskich we Francji

Jak podają francuskie media, poinformował o tym Pałac Elizejski. Podczas sobotniej mszy św. pod gołym niebem w Paryżu prezydenta reprezentować będą premier Sébastien Lecornu oraz pierwsza dama Brigitte Macron. Leon XIV odprawi ponadto niedzielną mszę św. w sanktuarium w Lourdes, a w poniedziałek w katedrze w Metz. Na nieszpory w katedrze Notre-Dame w Paryżu zaproszeni zostali przede wszystkim biskupi, księża, diakoni, zakonnicy oraz seminarzyści z całej Francji.

W 2023 roku prezydent Macron, sam będąc katolikiem, uczestniczył w mszy św. z poprzednikiem Leona, papieżem Franciszkiem, w Marsylii, pomimo wcześniejszej krytyki, że narusza w ten sposób panującą we Francji zasadę laickości, czyli rozdział państwa od Kościoła. Macron powita papieża w piątek na lotnisku na początku jego wizyty państwowej i duszpasterskiej, a następnie oficjalnie przyjmie go w swojej rezydencji. W Pałacu Elizejskim zwierzchnik Kościoła, po spotkaniu z Macronem, wygłosi również przemówienie przed przedstawicielami instytucji państwowych, społeczeństwa obywatelskiego i korpusu dyplomatycznego.

Czy program wizyty budzi kontrowersje, czy nie?

We wtorek doradcy z otoczenia Macrona odrzucili najnowsze doniesienia mediów, zgodnie z którymi Stolica Apostolska odrzuciła propozycję uroczystej kolacji oraz osobistej oprawy zwiedzania odbudowanej katedry Notre-Dame przez prezydenta. Jak poinformowano, Kancelaria Prezydenta przy każdej wizycie państwowej proponuje obszerny pakiet możliwych punktów programu, który następnie jest akceptowany.

Program wizyty Leona XIV został opracowany "w spokojnej atmosferze" i bez jakichkolwiek napięć. Według doniesień mediów Macron chciałby, aby papież spotkał się ze strażakami i rzemieślnikami zaangażowanymi w ratowanie i odbudowę katedry Notre-Dame, co jednak nie jest możliwe z "powodu napiętego programu". Z kolei Macron zaprosił wszystkich szefów państw i rządów UE na spotkanie z papieżem zaplanowane na poniedziałek w Metz. Macron otworzy je własnym wystąpieniem.

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