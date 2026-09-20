Papież rok później

Mimo że Leona XIV zaproszono w związku z obchodami 150. rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, ze Stolicy Apostolskiej płyną sygnały, że „papieże zawsze unikali wizyt w roku wyborczym”.

Informację o tym, że to właśnie polskie wybory stają na przeszkodzie papieskiej wizycie, niedawno potwierdził w jednym z wywiadów ks. kard. Grzegorz Ryś.