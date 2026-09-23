Nerwowa rozmowa Zełenskiego z von der Leyen. Ukraina traci cierpliwość

Bloomberg opisuje przebieg rozmowy prezydenta Ukrainy z szefową Komisji Europejskiej jako "nerwowy". Kijów jest sfrustrowany postawą części europejskich partnerów, którzy nie chcą przekazać większej ilości pocisków przechwytujących do obrony przed rosyjskimi rakietami.

Zełenski i von der Leyen rozmawiali o dalszym finansowym wspieraniu Ukrainy oraz przekazaniu sprzętu wojskowego. Między politykami – jak twierdzi Bloomberg – miało dojść do napiętej wymiany zdań. Zełenski jest niezadowolony z opóźnień w pomocy, tymczasem Bruksela uzależnia dalszą pomoc od wdrożenia reform. Chodzi o dostosowanie ukraińskiego prawa do norm UE, likwidacji szarej strefy i zwiększenie wpływów z podatków.

Narastają napięcia między Ukrainą a UE

Zełenski miał również krytykować zniesienie sankcji, które do tej pory były nałożone na dwóch rosyjskich oligarchów - Aliszera Usmanowa i Michaiła Fridmana.

Oficjalni von der Leyen zapewnia, że UE "pracuje ciężej niż kiedykolwiek", by wzmocnić ukraińskie zdolności obronne.

"Nadchodzi większe wsparcie obronne. A wraz z postępami uchwalania reform w Radzie Najwyższej także większe wsparcie budżetowe" — napisała von der Leyen na platformie X. "Mamy jeszcze 37 miliardów euro dostępnych w tym roku kalendarzowym. W Nowym Jorku moje przesłanie do każdego lidera jest jasne: wszyscy musimy zwiększyć wsparcie dla obrony Ukrainy" – dodała.

81. sesja ONZ

W Nowym Jorku trwa 81. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Głos zabrali już m.in. Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres, prezydenci Francji Emmanuel Macron i Turcji Recep Erdogan oraz amerykański prezydent Donald Trump, którego przemówienie było głównym wydarzeniem pierwszego dnia forum. Trump powiedział, że jego administracja usilnie nad tym pracuje i katastrofalna wojna Rosji z Ukrainą zostanie zakończona.

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