Pomnikowy Zełenski

SPODE ŁBA W bardzo swoisty sposób przypomniał nam o sobie były prezydent Andrzej Duda.
Przy okazji Forum Ekonomicznego w Karpaczu postanowił on podzielić się refleksjami na temat problemów wynikających ze sprowadzenia do Polski milionów migrantów z Ukrainy. „Ileż można wytrzymać z obcymi ludźmi pod jednym dachem?” – zadumał się były prezydent.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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