Pomnikowy Zełenski
Udostępnijdodaj Skomentuj
Kraj
  • Dariusz WieromiejczykAutor:Dariusz Wieromiejczyk

Pomnikowy Zełenski

Dodano: 
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski Źródło: PAP / ANDREJ CUKIC
SPODE ŁBA W bardzo swoisty sposób przypomniał nam o sobie były prezydent Andrzej Duda.

Przy okazji Forum Ekonomicznego w Karpaczu postanowił on podzielić się refleksjami na temat problemów wynikających ze sprowadzenia do Polski milionów migrantów z Ukrainy. „Ileż można wytrzymać z obcymi ludźmi pod jednym dachem?” – zadumał się były prezydent.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także