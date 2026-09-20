Ukraińska wojna domowa
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Świat
  • Maciej PieczyńskiAutor:Maciej Pieczyński

Ukraińska wojna domowa

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Transparent z napisem "Stop war" w barwach Ukrainy
Transparent z napisem "Stop war" w barwach Ukrainy Źródło: Unsplash / Jonny Gios
Nad Dnieprem ostatnio więcej dzieje się na froncie wewnętrznym niż na froncie zewnętrznym. Wojna na górze usunęła w cień wojnę z Rosją

O tym, że państwo ukraińskie jest toczone licznymi patologiami, wiemy nie od dziś. Do niedawna jednak w tym kontekście mówiło się głównie o korupcji. Ujawniane były kolejne skandale, obnażające chciwość urzędników, opieszałość „kryszujących” (chroniących) ich polityków, a przy okazji przynajmniej względną skuteczność organów ścigania. Mychajło Tkacz, dziennikarz śledczy „Ukraińskiej Prawdy”, walkę z łapownictwem określił mianem frontu wewnętrznego, na którym musi zaangażować się sam prezydent Wołodymyr Zełenski. W przeciwnym wypadku kraj, zepsuty od środka, może sobie nie poradzić na froncie zewnętrznym – rosyjskim.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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