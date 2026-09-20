Ukraińska wojna domowa

O tym, że państwo ukraińskie jest toczone licznymi patologiami, wiemy nie od dziś. Do niedawna jednak w tym kontekście mówiło się głównie o korupcji. Ujawniane były kolejne skandale, obnażające chciwość urzędników, opieszałość „kryszujących” (chroniących) ich polityków, a przy okazji przynajmniej względną skuteczność organów ścigania. Mychajło Tkacz, dziennikarz śledczy „Ukraińskiej Prawdy”, walkę z łapownictwem określił mianem frontu wewnętrznego, na którym musi zaangażować się sam prezydent Wołodymyr Zełenski. W przeciwnym wypadku kraj, zepsuty od środka, może sobie nie poradzić na froncie zewnętrznym – rosyjskim.