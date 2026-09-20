Cenzorskie przepisy

Dezinformacja: istnieją tylko dwie płcie”. To nie stwierdzenie wzięte ze strony jakiejś finansowanej z zagranicy organizacji LGBT czy z felietonu Tomasza Terlikowskiego w „Gazecie Wyborczej”. To magazyn (internetowy biuletyn) NASK z 3 kwietnia 2025 r.

Czym jest NASK? Skrót pochodzi od nazwy Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa. Ale to dawne czasy – sieć powstała na początku lat 90. Dzisiaj NASK jest kluczową państwową instytucją informatyczną – państwowym instytutem badawczym. To NASK obsługuje polski system domen internetowych pod literami „PL”. Odpowiada też za kwestie cyberbezpieczeństwa w sferze cywilnej. Od roku 2022 NASK zaczął się również zajmować tropieniem dezinformacji, wchodząc tym samym w najbardziej kontrowersyjną sferę zagadnień, gdzie jako „dezinformację” władza oznacza często poglądy sprzeczne z jej linią. Widzieliśmy, jak to działa od początku wojny na Ukrainie.