"Będą akty sabotażu". Niepokojące słowa posła

Premier Donald Tusk wziął w czwartek udział w spotkaniu szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej z premierem Irlandii. Podczas konferencji prasowej w stolicy Słowacji został zapytany przez dziennikarzy o zagrożenia związane z działaniami Rosji.

Szef polskiego rządu ujawnił, że w ostatnich godzinach otrzymał informacje bezpośrednio od dyrektora CIA. – Otrzymałem w ostatnich godzinach dość precyzyjny raport bezpośrednio od szefa CIA dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach – powiedział Tusk.

Premier nie przedstawił szczegółów raportu. Zaznaczył jednak, że Polska oraz pozostałe państwa europejskie powinny przygotowywać się na różne scenariusze, nie tylko dotyczące przebiegu wojny na Ukrainie. – Należy spodziewać się różnych scenariuszy i Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance UE – mówił.

Kowal: Tych sytuacji będzie więcej

Do sytuacji odniósł się w poniedziałek na antenie TVP Info poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal.

– Tych sytuacji będzie więcej. Będą akty sabotażu, co do tego nie mam wątpliwości, ale my jako państwo jesteśmy super przygotowani, bo produkujemy dzisiaj broń, wydajemy 4,7 proc. budżetu państwa na obronę, plus pożyczka SAFE, która jest dla nas bardzo dobra, plus ogromne wydatki na obronę cywilną, (…) plus sojusznicy – powiedział parlamentarzysta.

Jak podkreślił poseł KO, "to, co należy do instytucji państwa, zostało zrobione – i to daje obywatelom poczucie bezpieczeństwa".

Paweł Kowal skomentował również kwestię przystąpienia Polski do antybalistycznej koalicji planowanej przez Ukrainę.

– Miałem zaszczyt towarzyszyć premierowi, być przy tych rozmowach. To, co mogę powiedzieć, to że jest duże zainteresowanie współpracą z polskim przemysłem – zaznaczył polityk.

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