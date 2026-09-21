"To nie powinno się wydarzyć". Polityk PiS krytykuje Ziobrę

Premier Donald Tusk ujawnił, że prywatna kancelaria adwokacka Przemysława Krala, prezesa Zondacrypto, przelała na konto Fundacji Instytut Polski Suwerennej, kontrolowanej przez otoczenie Zbigniewa Ziobry, 450 tysięcy złotych.

– Przyznaję, że zdecydowanie zbyt pobieżnie zweryfikowaliśmy pana Krala. (...) Gdybym dowiedział się tego, co wiadomo o biznesmenie dziś, nie przyjąłbym darowizny – powiedział były minister sprawiedliwości w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Do sprawy odniósł się prezes PiS Jarosław Kaczyński. – To był na pewno jego błąd i on się do tego błędu przyznaje – oświadczył były premier, pytany o pieniądze przekazane fundacji Instytut Polski Suwerennej. Jak zaznaczył, z jego wiedzy wynika, że Ziobro po wielu namowach zgodził się na wsparcie fundacji, zapewniając, że ma ono charakter społeczny.

Bielan: Ziobro sam ocenił to jako błąd

Sytuację skomentował w rozmowie z Wirtualną Polską europoseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan.

– Sam, podobnie jak przygniatająca większość naszych polityków, z Kralem nigdy nie miałem żadnego kontaktu ani bezpośredniego, ani pośredniego – podkreślił deputowany do Parlamentu Europejskiego.

Polityk nawiązał do zarzutów medialnych, jakie padają pod adresem byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. – Nie chcę się tłumaczyć za kogoś, kto nieostrożnie takie relacje miał, ale cała sprawa to również niewątpliwie efekt szerszej strategii finansowego zagładzania i prześladowania niezależnej opozycji: ataki na Telewizję Republika i PKOL, wycofane reklamy i sponsoringi, wreszcie nielegalne wstrzymanie finansowania największych partii opozycyjnych – powiedział europoseł PiS.

– Ziobro sam ocenił to jako błąd i zadeklarował zwrot pieniędzy. To z całą pewnością nie powinno się wydarzyć – zaznaczył Adam Bielan.

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