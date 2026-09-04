Kaczyński: Ziobro przyjął jakieś pieniądze, to był jego błąd

– To był na pewno jego błąd i on się do tego błędu przyznaje – oświadczył Kaczyński, pytany o pieniądze przekazane fundacji Instytut Polski Suwerennej. Jak zaznaczył, z jego wiedzy wynika, że Ziobro po wielu namowach zgodził się na wsparcie fundacji, zapewniając, że ma ono charakter społeczny.

Według informacji ujawnionych wcześniej przez premiera Donalda Tuska fundacja Ziobry otrzymała od Zondacrypto 450 tys. zł. Z oświadczenia majątkowego byłego ministra sprawiedliwości wynika, pożyczył od własnej fundacji 57 tys. zł.

Afera Zondacrypto. Premier ujawnił w Sejmie zeznania Krala

Kaczyński odniósł się również do zarzutów dotyczących innych polityków prawicy. Pytany o posła PiS Michała Moskala, który spotkał się na Ibizie z Przemysławem Kralem, szefem Zondacrypto, przyznał, że Moskal także "popełnił błąd", jadąc na spotkanie z biznesmenem. Jak mówił, poseł tłumaczył, że chciał pozyskać pieniądze dla swojej fundacji.

Prezes PiS podkreślił, że jego relacje z Moskalem uległy pogorszeniu po decyzji, którą sam podjął. Jednocześnie zapewnił, że nie miał związku z działalnością wokół kryptowalut i przez długi czas nie wiedział nawet, kim jest Kral. – W tym nie ma ani milimetra prawdy – powiedział, odnosząc się do zarzutów premiera sformułowanych w piątek (4 września) w Sejmie.

Kaczyński: Prowokacja Tuska

Kaczyński określił jako "prowokację" słowa Tuska dotyczące zeznań świadka w śledztwie Zondacrypto, w których pojawił się m.in. wątek obietnicy ułaskawienia. Zdaniem prezesa PiS doniesienia te powinny zostać zweryfikowane w toku śledztwa. Ocenił też, że ewentualne zachowania poszczególnych osób związane ze sprawą były "incydentami", a nie działaniami partii.

Kaczyński wskazał, że sprawa Zondacrypto powinna w przyszłości stać się przedmiotem poważnego postępowania, ale – jego zdaniem – dopiero po "przywróceniu praworządności" w Polsce.

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