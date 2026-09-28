Drewnicki poza II turą. Jest komentarz Kaczyńskiego ws. Krakowa

Kandydat Prawa i Sprawiedliwości, Michał Drewnicki, nie wszedł do II tury wyborów w Krakowie. Polityk PiS otrzymał 17,5 proc. Kaczyński uważa jednak, że wyniki kandydata jego partii można uznać za dobry, gdyż okazał się zdecydowanie wyższy niż przewidywały to sondaże.

– Jeżeli chodzi o ocenę wyborów, nasz wynik jest zdecydowanie dobry, zarówno ten, jeżeli chodzi o pana Drewnickiego, lepszy niż ogromna większość sondaży i przeliczalny na lepszy znacznie niż ta przeciętna obecnie w sondażach, wynik Prawa i Sprawiedliwości, gdyby tego rodzaju operacji dokonać. To jest operacja stosunkowo prosta, można te proporcje pokazać, że mamy więcej, niż pokazują sondaże i to jest różnica wyraźna – powiedział Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej w Kielcach.

Zdaniem Kaczyńskiego wyniki wyborów świadczą o tym, że mieszkańcy Krakowa domagają się politycznej zmiany. - Jeżeli chodzi o wynik pana Gibały, to wyraźnie jest to, szczególnie jeżeli połączyć te dwa wyniki, bo to łącznie jest przeszło 50 proc. to dążenie do zmiany jest bardzo wyraźne. Nie potrafię ocenić motywacji tych, którzy głosowali na innych kandydatów, ale sądzę, że przynajmniej część z nich też chce daleko idącej zmiany - powiedział Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej w Kielcach.

Oficjalne wyniki wyborów w Krakowie

Lokale wyborcze w Krakowie czynne były w niedzielę od godz. 7:00 do 21:00. Do zakończenia głosowania obowiązywała cisza wyborcza, co oznaczało zakaz prowadzenia agitacji oraz publikowania sondaży wyborczych.

Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) opublikowała oficjalne wyniki wyborów prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała otrzymał 93 042 głosy, co przełożyło się na 36,38 proc. wszystkich ważnych głosów. Natomiast kandydatkę Koalicji Obywatelskiej i PSL Monikę Piątkowską wskazało 76 514 wyborców (29,91 proc.).

Wybory na pierwszej turze zakończyli: kandydat Prawa i Sprawiedliwości Michał Drewnicki (44 772 głosy; 17,5 proc.), współprzewodnicząca partii Razem Aleksandra Owca (17 684; 6,91 proc.), kandydatka Nowej Lewicy Daria Gosek-Popiołek (12 303; 4,81 proc.), Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej (10 523; 4,11 proc.) oraz Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej (947; 0,37 proc.).

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