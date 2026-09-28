Przegrała z Gibałą. Piątkowska: To outsider, odcina się od premiera Tuska
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Opinie

Przegrała z Gibałą. Piątkowska: To outsider, odcina się od premiera Tuska

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Senator KO Monika Piątkowska
Senator KO Monika Piątkowska Źródło: PAP / Łukasz Gągulski
Monika Piątkowska uderza w Łukasza Gibałę. – Outsider nie naprawi Krakowa – ocenia.

W niedzielnych, przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa żaden z kandydatów nie zdobył ponad połowy głosów, co oznacza konieczność przeprowadzenia drugiej tury. Zmierzą się w niej Łukasz Gibała oraz Monika Piątkowska. Ponowne głosowanie odbędzie się 11 października.

– W wyborach na prezydenta Krakowa nie decydują sztaby wyborcze i kandydaci, tylko mieszkańcy naszego miasta. Więc będę zabiegała o głosy przede wszystkim mieszkanek i mieszkańców Krakowa – powiedziała Piątkowska w rozmowie z RMF FM.

– Oczywiście z każdym środowiskiem politycznym, które chce współpracować, się spotkam, będę rozmawiała. Natomiast mam pełną świadomość tego, że zabiegać o głosy mieszkańców trzeba na krakowskich osiedlach, na krakowskich ulicach, w krakowskich dzielnicach, a nie w gabinetach kontrkandydatów – dodała.

Piątkowska o Gibale: Będzie mu trudniej pozyskać finanse

Podkreśliła, że jej zadaniem jest przekonać mieszkańców miasta, żeby raz jeszcze zaufali politykowi Koalicji Obywatelskiej i żeby wybrali Kraków "ewolucyjnej zmiany".

– My potrzebujemy jako miasto szerokiej współpracy zarówno z rządem, z premierem, jak i z Radą Miasta Krakowa. To Koalicja Obywatelska wspólnie z Lewicą ma większość zarówno w rządzie, jak i w Radzie Miasta Krakowa i życzliwość premiera, dobre relacje z premierem są absolutnie w interesie naszego miasta – mówiła.

Przy okazji wbiła też szpilę swemu konkurentowi, który zarzuciła, że po ewentualnej wygranej nie będzie miał możliwości zmieniania miasta.

Dzisiaj samotny jeździec, outsider polityczny nie naprawi sytuacji Krakowa. Będzie mu dużo trudniej pozyskać dodatkowe finanse, zwłaszcza że w sposób jawny odcina się od rządu, od premiera, a tym samym też od współpracy. Dzisiaj miasto potrzebuje szerokiej koalicji osób i środowisk życzliwych naszemu miastu – stwierdziła.

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Źródło: RMF FM
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