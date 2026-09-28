Przegrała z Gibałą. Piątkowska: To outsider, odcina się od premiera Tuska

W niedzielnych, przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa żaden z kandydatów nie zdobył ponad połowy głosów, co oznacza konieczność przeprowadzenia drugiej tury. Zmierzą się w niej Łukasz Gibała oraz Monika Piątkowska. Ponowne głosowanie odbędzie się 11 października.

– W wyborach na prezydenta Krakowa nie decydują sztaby wyborcze i kandydaci, tylko mieszkańcy naszego miasta. Więc będę zabiegała o głosy przede wszystkim mieszkanek i mieszkańców Krakowa – powiedziała Piątkowska w rozmowie z RMF FM.

– Oczywiście z każdym środowiskiem politycznym, które chce współpracować, się spotkam, będę rozmawiała. Natomiast mam pełną świadomość tego, że zabiegać o głosy mieszkańców trzeba na krakowskich osiedlach, na krakowskich ulicach, w krakowskich dzielnicach, a nie w gabinetach kontrkandydatów – dodała.

Piątkowska o Gibale: Będzie mu trudniej pozyskać finanse

Podkreśliła, że jej zadaniem jest przekonać mieszkańców miasta, żeby raz jeszcze zaufali politykowi Koalicji Obywatelskiej i żeby wybrali Kraków "ewolucyjnej zmiany".

– My potrzebujemy jako miasto szerokiej współpracy zarówno z rządem, z premierem, jak i z Radą Miasta Krakowa. To Koalicja Obywatelska wspólnie z Lewicą ma większość zarówno w rządzie, jak i w Radzie Miasta Krakowa i życzliwość premiera, dobre relacje z premierem są absolutnie w interesie naszego miasta – mówiła.

Przy okazji wbiła też szpilę swemu konkurentowi, który zarzuciła, że po ewentualnej wygranej nie będzie miał możliwości zmieniania miasta.

– Dzisiaj samotny jeździec, outsider polityczny nie naprawi sytuacji Krakowa. Będzie mu dużo trudniej pozyskać dodatkowe finanse, zwłaszcza że w sposób jawny odcina się od rządu, od premiera, a tym samym też od współpracy. Dzisiaj miasto potrzebuje szerokiej koalicji osób i środowisk życzliwych naszemu miastu – stwierdziła.

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