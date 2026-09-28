Majątek Gibały budzi wątpliwości? "Ile tak naprawdę ma mieszkań?"

W przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa żaden z kandydatów nie zdobył ponad połowy głosów, co oznacza konieczność przeprowadzenia drugiej tury. Zmierzą się w niej Łukasz Gibała oraz Monika Piątkowska. Ponowne głosowanie odbędzie się 11 października.

Z oficjalnych danych przekazanych przez Państwową Komisję Wyborczą wynika, że Gibała zdobył w pierwszej turze 36,38 proc. głosów, podczas gdy kandydatkę popieraną przez Koalicję Obywatelską i PSL wskazało 29,91 proc. wyborców. Frekwencja wyniosła 43,5 proc.

Ile mieszkań ma Gibała?

Majątkowi Łukasza Gibały sporo miejsca poświęca "Polityka", która wskazuje, że "coraz więcej pisze się o wątpliwościach" z nim związanych. "Kandydat na prezydenta przez pięć lat wpisywał do oświadczeń majątkowych, które składał jako radny miejski, mniejszą liczbę mieszkań, niż faktycznie miał, sumując powierzchnię niektórych z nich. On sam przekonuje, że prawa nie łamał" – zauważa tygodnik.

Z oświadczeń majątkowych Gibały wynika, że jest on właścicielem mieszkania w jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji w Krakowie – na Woli Justowskiej. Deklarowana w dokumentach powierzchnia to 225 m kw., a wartość – 3,8 mln zł. "Według ustaleń »Rzeczpospolitej«, do których dotarła też »Polityka«, w rzeczywistości to trzy mieszkania o powierzchni 75,67 m kw., 73,31 m kw. i 75,86 m kw. Każde z odrębną księgą wieczystą. Nie są to jedyne mieszkania, których powierzchnię Gibała, walczący oficjalnie z patodeweloperką i o ograniczenie najmu krótkoterminowego, zsumował" – czytamy w publikacji.

"Polityka" wskazuje, że problem dotyczy dwóch mieszkań. "Jedno z nich, wspomniane już, to o powierzchni 225 m kw., pojawiło się w oświadczeniu za 2021 r. Łukasz Gibała nadal jest jego właścicielem. Drugie, o powierzchni 159 m kw., wpisał w oświadczeniach majątkowych z lat 2020, 2021 i 2022, po czym sprzedał je w 2023 r. Wartość wpisana w dokumenty to ok. 1,9 mln zł. To mieszkanie również jest scalone – z dwóch mieszkań o powierzchni 61,13 m kw. i 99,76 m kw., znajdujących się pod adresem w dzielnicy Zwierzyniec. Różni je tylko numer lokalu" – opisuje tygodnik.

Autorki zauważają, że Łukasz Gibała wpisywał do oświadczeń majątkowych w latach 2020–25 jedno, dwa, a potem znów jedno mieszkanie zamiast dwóch, pięciu, a w końcu trzech. "»Rzeczpospolitej« wyjaśnił, że lokale są fizycznie połączone, a w oświadczeniu majątkowym wpisuje się stan faktyczny. Prawnicy jednak przekonują, że połączenie lokali nie oznacza, iż są scalone prawnie. By tak się stało, konieczne są: zgoda właścicieli lokali wyrażona w uchwale wspólnoty, zgoda na zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej, zaświadczenie o samodzielności nowo powstałego lokalu, akt notarialny i wpis w księgach wieczystych. Jeśli w systemie wciąż figurują księgi wieczyste dla odrębnych lokali, to prawnie są to niezależne nieruchomości" – czytamy.

Tygodnik przywołuje także komentarz Szymona Osowskiego, prezesa Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, w ocenie którego "Gibała de facto ukrywa swój majątek, bo upublicznienie prawdziwej liczby jest sprzeczne z wizerunkiem radnego, który walczy o uporządkowanie rynku nieruchomości w Krakowie".

"Sam Gibała podkreśla, że oświadczenia majątkowe wypełniał wiele razy, i jako poseł, i jako radny. Kilka lat temu do przewodniczącego rady miejskiej Krakowa trafił anonim, w którym zarzucono Gibale ukrywanie majątku. Zarzuty sprawdzało Centralne Biuro Śledcze. Nie dopatrzyło się nieprawidłowości" – przypomina "Polityka".

Według oświadczenia majątkowego za 2025 Gibała posiada 150 tys. zł oszczędności, 4 tys. dol., 4 tys. euro, 900 akcji spółki Lipstart (43,73 dol. za akcję) oraz polskie papiery wartościowe na kwotę ok. 1 421 636,28 zł. 140-metrowy dom, gdzie ma 1/6 część, jest już wart ok. 575 tys. zł (według szacunków własnych). Wpisane też do tego oświadczenia jest mieszkanie o powierzchni 225 m kw. o wartości, jak ocenia Gibała, ok. 3,8 mln zł.