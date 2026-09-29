Problem fundacji Brauna. Jest zawiadomienie do prokuratury

O sprawie poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka na portalu X. Zawiadomienie złożył dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

"Dyrektor NIW-CRSO zawiadamia prokuraturę w sprawie Fundacji Osuchowa i finansowania działalności Konfederacji Korony Polskiej. Kontrola wykazała, że fundacja finansowała wydarzenia i działania polityczne partii Grzegorza Brauna wykorzystując pieniędze z 1,5% podatku" – napisał Szłapka w mediach społecznościowych.

Czym zajmuje się fundacja Osuchowa?

Fundacja Osuchowa, z siedzibą w Warszawie, została powołana z inicjatywy Grzegorza Brauna w 2015 r. Zgodnie ze statutem, do zadań organizacji należy m.in.: promocja wartości chrześcijańskich; kultywowanie tradycji narodowych i katolickich; zabezpieczanie przyszłości cywilizacji łacińskiej; działanie na rzecz wiary, rodziny i własności; działanie na rzecz polskiej racji stanu, bezpieczeństwa i obronności państwa polskiego; działanie na rzecz rozwoju szkolnictwa na wszystkich poziomach kształcenia; wspieranie polskiej przedsiębiorczości, wynalazczości i innowacyjności; działanie na rzecz jedności Polaków w kraju i za granicą, a także umacnianie i zabezpieczanie więzi międzypokoleniowych w narodzie polskim.

Organizacje mające status OPP są uprawnione do pozyskiwania 1,5 proc. podatku PIT, jednak otrzymane w ten sposób środki mogą być wykorzystywane wyłącznie na realizację celów związanych z działalnością pożytku publicznego. Za prowadzenie wykazu organizacji posiadających ten status odpowiada m.in. NIW, który może również przeprowadzać zlecone kontrole sprawdzające, czy organizacje prawidłowo przestrzegają tych zasad.

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