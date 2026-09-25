Sędzia nie wytrzymał. Po tych słowach usunął Brauna z sali rozpraw

W Sądzie Rejonowym dla Pragi-Południe w Warszawie odbyła się kolejna rozprawa w procesie, w którym Grzegorz Braun jest oskarżony m.in. o obrazę uczuć religijnych oraz naruszenie nietykalności osobistej. Proces ten trwa od grudnia 2025 r.

W piątek (25 września) przed stołecznym sądem zeznawał m.in. prof. Jan Grabowski, historyk, badacz Holokaustu i współzałożyciel Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Socjologii i Filozofii Polskiej Akademii Nauki.

Przypomnijmy, że 30 maja 2023 r. Grzegorz Braun przerwał wykład prof. Jana Grabowskiego w siedzibie Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. W swoim wystąpieniu historyk nazywał żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej NSZ i Żołnierzy Wyklętych "mordercami Żydów". W tym momencie Braun wyrwał mu mikrofon i zniszczył sprzęt nagrywający.

Grabowski na co dzień mieszka w Kanadzie, jest oskarżany przez wielu historyków i komentatorów o manipulacje i fałszowanie historii relacji polsko-żydowskich.





Sędzia nie wytrzymał. Braun usunięty z sali rozpraw

Piątkowa rozprawa okazała się wyjątkowo burzliwa. Według relacji "Gazety Wyborczej", po tym, jak Grabowski złożył zeznania, obrońcy Brauna rozpoczęli serię pytań, m.in. o to, czy prace naukowe historyka szkalują Polaków. Adwokaci tłumaczyli sędziemu, że chcą ustalić, dlaczego Braun zniszczył mikrofon. Jednak sędzia uchylał kolejne pytania o prace naukowe Grabowskiego.

Sam Braun pytał historyka, czy ten pogłębia swoją wiedzę na temat zbrodni popełnianych przez Żydów na Polakach w okresie PRL. Sędzia natychmiast przerwał, uznając to pytanie za niestosowne.

W pewnym momencie sędzia Marcin Brzostko podjął decyzję o usunięciu prezesa Konfederacji Korony Polskiej z sali, co wywołało protesty zwolenników europosła. Punktem kulminacyjnym rozprawy była wymiana zdań, podczas której Braun po raz kolejny nazwał Grabowskiego "szalbierzem". Opuszczając salę, Braun pytał sędziego, czy "ma nadal orła w koronie na piersi czy gwiazdę Dawida".

Eurodeputowany wrócił na rozprawę po 30 minutach, gdy sąd rozpoczął przesłuchiwanie następnych świadków.

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