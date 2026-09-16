Odwołali spotkanie z Braunem. "Lewacka wolność słowa"

Biblioteka Publiczna w Piasecznie odwołała spotkanie z europosłem Grzegorzem Braunem. Takiego ruchu domagali się działacze partii Razem, którzy zainicjowali nawet internetową petycję.

"Grzegorz Braun wielokrotnie był bohaterem incydentów publicznych uznawanych za antysemickie lub naruszających godność innych osób, wobec czego toczą się postępowania karne, w tym za jawne podważanie pamięci o ofiarach Holokaustu. Znany jest też z wypowiedzi i narracji powielających tezy zbieżne z rosyjską propagandą. Uważamy, że placówka o charakterze edukacyjnym, z której korzystają dzieci i rodziny, nie powinna być miejscem wydarzenia z udziałem osoby prowadzącej działalność publiczną o tak bulwersującym charakterze – niezależnie od hasła, pod jakim jest ono organizowane. Wnosimy o jak najszybsze odstąpienie od użyczenia sali na to wydarzenie przez Centrum Edukacyjno-Multimedialne w Piasecznie" – mogliśmy przeczytać. Pod petycją podpisało się 627 osób.

Biblioteka odwołała spotkanie z udziałem Brauna

"Informujemy, że spotkanie autorskie planowane 18 września 2026 r. o godz. 18.00 w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym w Piasecznie nie odbędzie się. Biblioteka Publiczna w Piasecznie, wynajmując na ogólnych zasadach komercyjnych salę widowiskową Organizatorowi spotkania, opierała się na informacji, że ma to być spotkanie autorskie dotyczące książki »Okruchy historii«. Po przeanalizowaniu pojawiających się w przestrzeni medialnej informacji reklamujących wydarzenie przez Organizatora, który zapraszał na spotkanie dotyczące książki pod innym tytułem – »Historia bez kłamstw«, Biblioteka podjęła decyzję o nieudostępnianiu sali na potrzeby tego przedsięwzięcia" – przekazała na Facebooku Biblioteka Publiczna w Piasecznie.

"Decyzja została podjęta z uwzględnieniem obowiązujących zasad udostępniania pomieszczeń Biblioteki, konieczności zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, użytkownikom i uczestnikom wydarzeń oraz prawidłowej realizacji statutowych zadań Biblioteki" – przekonywano.

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Do sprawy odniósł się publicysta tygodnika "Do Rzeczy" Łukasz Warzecha. "Panna z Razem uznała, że należy cenzurować dyskusje w sferze publicznej. O ile jej działalność jest po prostu paskudna, to skandaliczna jest decyzja instytucji. Taka to jest lewacka wolność słowa" – skomentował.

Marek Skalski, autor książki "Historia bez kłamstwa", poinformował za pośrednictwem Facebooka, że spotkanie i tak się odbędzie – w niedzielę (20 września) w Warszawie. – Nie damy się zepchnąć do piwnicy, nie damy się zastraszyć – zapewnił.

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