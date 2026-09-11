Braun zniszczył pomnik UPA. Jest reakcja MSZ Ukrainy

"W czasie, gdy toczy się prawdziwa wojna, która stanowi egzystencjalne zagrożenie zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski, jest to haniebne i niemoralne zachowanie, które u każdego normalnego człowieka może wywołać jedynie wstyd i potępienie" – czytamy w komunikacie MSZ w Kijowe.

Podkreślono w nim, że Ukraina oczekuje od właściwych polskich władz należytej oceny prawnej tych działań, odbudowy zniszczonego grobu i innych miejsc pamięci ukraińskiej w Polsce oraz zapobiegania podobnym zdarzeniom w przyszłości.

"Ukraina konsekwentnie opowiada się za tą samą zasadą po obu stronach granicy: ukraińskie miejsca pamięci w Polsce i polskie miejsca pamięci na Ukrainie muszą być chronione. Nikt nie ma prawa zamieniać pamięci i szacunku dla zmarłych w cyrkowe widowisko dla osiągnięcia swoich celów politycznych" – napisano.

Zniszczony pomnik UPA. Braun pojawił się z młotem

Lider Konfederacji Korony Polskiej, europoseł Grzegorz Braun opublikował w czwartek (10 kwietnia) w mediach społecznościowych nagranie, na którym on i inne osoby uderzają młotem w kamienny obelisk pomnika będącego grobem żołnierzy Ukraińskiej Powstańczej Armii w miejscowości Białystok w powiecie hrubieszowskim (woj. lubelskie), którzy polegli w walce z NKWD w 1946 r.

"Obelisk obrażający pamięć ofiar ukraińskiego Ludobójstwa na Polakach powinien zostać usunięty profesjonalnymi narzędziami natychmiast po udokumentowaniu przestępstwa banderyzmu" – napisał Braun w serwisie X.

Śledztwo w sprawie zniszczenia pomnika prowadzi Prokuratura Rejonowa w Hrubieszowie. Postępowanie dotyczy "znieważenia grupy narodowości ukraińskiej poprzez uszkodzenie miejsca spoczynku osób poległych w walce z funkcjonariuszami NKWD".

Kryzys w relacjach z Kijowem. Zełenski pozbawiony Orderu Orła Białego

Relacje polsko-ukraińskie zaostrzyły się w czerwcu, po tym jak prezydent Karol Nawrocki odebrał Order Orła Białego ukraińskiemu prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu z powodu jego decyzji o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia "bohaterów UPA" – Ukraińskiej Powstańczej Armii, która w latach 1943-1945 mordowała Polaków na Wołyniu.

Wkrótce potem Zełenski ogłosił budowę Panteonu Narodowego, w którym mają się znaleźć m.in. ukraińscy nacjonaliści odpowiedzialni za zbrodnię wołyńską. Projekt ustawy w tej sprawie przyjął ukraiński parlament (Rada Najwyższa).

Na początku lipca prezydenci Polski i Ukrainy rozmawiali na szczycie NATO w Ankarze. Nawrocki powiedział dziennikarzom po spotkaniu z Zełenskim, że w sprawach historycznych nie doszli do porozumienia. Podkreślił również, że kwestie związane z UPA i banderowską symboliką są dla niego "nienegocjowalne".

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