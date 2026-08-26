Dlaczego pogorszyły się relacje z Ukraińcami? Polacy wskazali w sondażu

W badaniu przeprowadzonym przez CBOS na zlecenie "Dziennika Gazety Prawnej" 45,4 proc. respondentów wskazało na spory dotyczące zbrodni wołyńskiej i polityki historycznej.

Drugim najczęściej wymienianym powodem był zakres świadczeń społecznych przysługujących Ukraińcom w Polsce – 36,4 proc. ankietowanych. Na aktywność rosyjskiej propagandy i dezinformacji w internecie wskazało 26,2 proc. badanych.

24,4 proc. respondentów jako przyczynę pogorszenia relacji wymieniło działania lub wypowiedzi ukraińskich polityków dotyczące Polski. 17,8 proc. wskazało na własne doświadczenia w kontaktach z Ukraińcami. Jedynie 7,6 proc. badanych uznało, że stosunek Polaków do Ukraińców nie uległ pogorszeniu.

Oto przyczyny sporów z Ukraińcami według Polaków. Wyniki sondażu

Badanie pokazuje również wyraźne różnice między wyborcami obozu rządzącego a sympatykami opozycji. Wśród zwolenników rządu najczęściej wskazywano rosyjską propagandę – 49,5 proc., następnie spory o Wołyń – 37,2 proc. – oraz świadczenia dla Ukraińców – 24,6 proc.

Wśród wyborców opozycji kolejność była odwrotna. Najczęściej wskazywali oni na spory dotyczące Wołynia – 55,1 proc., następnie na świadczenia społeczne – 47,8 proc. – oraz działania i wypowiedzi ukraińskich polityków – 35,6 proc.

Sondaż przeprowadzono w dniach 17-20 sierpnia na grupie 1000 dorosłych osób.

Ludobójstwo na Wołyniu. IPN dokonuje ekshumacji

W połowie lipca prezydent Ukrainy zadeklarował otwarcie archiwów ukraińskich tajnych służb dotyczących – jak to ujął – "tragicznych wydarzeń XX wieku na Wołyniu". Wołodymyr Zełenski zapowiedział również zwiększenie liczby zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje ofiar ludobójstwa.

Zdaniem polskich historyków, w latach 1943-1945 ukraińscy nacjonaliści zamordowali na Wołyniu ok. 100 tys. Polaków. Instytut Pamięci Narodowej prowadzi na Ukrainie prace poszukiwawcze, których celem jest odnalezienie ofiar, ich identyfikacja oraz zapewnienie godnego pochówku.

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