To zaskoczy wielu. Chodzi o wkład Ukraińców do NFZ

Tal wynika z najnowszego raportu UNHCR i Deloitte. Średni koszt leczenia uchodźcy z Ukrainy wyniósł 694 zł, podczas gdy w przypadku obywatela Polski było to 4640 zł. Najnowsza edycja raportu "Analiza wpływu uchodźców z Ukrainy na gospodarkę Polski" została zaprezentowana w czwartek w Centrum Prasowym PAP. Opracowanie pokazuje m.in. finansowy bilans obecności uchodźców w polskim systemie ochrony zdrowia.

Z przedstawionych danych wynika, że wydatki na świadczenia zdrowotne dla uchodźców z Ukrainy w przeliczeniu na osobę są znacznie niższe niż analogiczne wydatki dotyczące obywateli Polski.

Według danych NFZ w 2025 roku średni koszt leczenia uchodźcy z Ukrainy wyniósł 694 zł. W przypadku obywatela Polski było to 4640 zł, a więc około 6,7 razy więcej.

NFZ z nadwyżką 1,8 mld zł

Niższe średnie wydatki na świadczenia to tylko jedna strona bilansu. Drugą są składki zdrowotne odprowadzane przez pracujących obywateli Ukrainy.

Według autorów raportu połączenie relatywnie niskich kosztów świadczeń oraz rosnących wpływów ze składek sprawiło, że bilans NFZ związany z obywatelami Ukrainy był w 2025 roku dodatni i wyniósł 1,8 mld zł. Innymi słowy, wpływy związane z tą grupą były o tę kwotę wyższe niż koszty finansowanych dla niej świadczeń.

Dane te są częścią szerszej analizy ekonomicznego wpływu uchodźców na Polskę. Autorzy raportu szacują, że w 2025 roku ich obecność zwiększyła polski PKB o 2,4 proc., czyli około 94 mld zł. W 2023 roku wpływ ten szacowano na 2 proc., a w 2024 roku na 2,3 proc. PKB.

Autorzy zastrzegają przy tym, jak należy rozumieć te liczby. 94 mld zł nie oznacza kwoty wpłaconej bezpośrednio do budżetu państwa. To oszacowany wpływ obecności uchodźców na wielkość całej polskiej gospodarki, uwzględniający m.in. ich pracę, konsumpcję oraz wpływ na produktywność.

Ukraińcy pracują również w polskiej ochronie zdrowia

Raport zwraca uwagę również na drugą stronę obecności obywateli Ukrainy w systemie ochrony zdrowia – nie tylko korzystają oni ze świadczeń, ale część z nich pracuje w placówkach medycznych.

Dr Aleksander Łaszek z zespołu analiz ekonomicznych Deloitte wskazał, że pod koniec 2025 roku osoby z Ukrainy stanowiły 2,4 proc. lekarzy oraz 0,8 proc. pielęgniarek w Polsce.

Rosnące zatrudnienie jest jednym z najważniejszych elementów całego raportu. Według najnowszych danych wskaźnik zatrudnienia uchodźców z Ukrainy wzrósł z 61 proc. w 2023 roku do 76 proc. w 2025 roku. Z pracy pochodziło 87 proc. dochodów gospodarstw domowych uchodźców, a 13 proc. osób w wieku produkcyjnym prowadziło własną działalność gospodarczą.

Czytaj też:

Nowe przepisy dotyczące Ukraińców w Polsce. Wkrótce decyzja Czytaj też:

"Obudźcie się". Czarzasty apeluje do Polaków ws. Ukrainy