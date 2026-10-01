Co pan na to, panie prezesie Nowak?

Tym bardziej to dziwne, że deficyt zarządzanego przez niego NFZ powiększa się ostatnio – właśnie za jego prezesury – we wręcz ekspresowym, dramatycznym tempie. To prawda – w sporej mierze za sprawą ustawy o horrendalnych, corocznych podwyżkach pensji lekarzy i pielęgniarek, wprowadzonej w życie w 2022 r. przez premiera Morawieckiego, ale przecież nie tylko. I to pomimo coraz szerszego strumienia – a właściwie już mocno rwącej rzeki – pieniędzy, które w postaci podatku zdrowotnego, dla niepoznaki nazwanego przez polityków składką, a tak naprawdę po prostu haraczu (bo inaczej tego dziś już się nazwać nie da, zważywszy ponadmilionowe zarobki tysięcy lekarzy) są nam, podatnikom przymusowo, pod groźbą surowych kar, odbierane i do rzeczonego NFZ wysyłane.