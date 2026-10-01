Radni KO omijali kolejki do przychodni. Kontrola NFZ potwierdziła zarzuty

W połowie lipca Wirtualna Polska ujawniła, że w Miejskim Centrum Medycznym w Piasecznie dochodziło do poważnych nieprawidłowości. Według informacji przekazanych portalowi przez sygnalistę, radni KO, którzy sprawują władzę w mieście, mieli mieć dostęp do lekarzy poza kolejką.

Pytani o tę sprawę politycy Koalicji Obywatelskiej nie chcieli jej komentować. Tymczasem, jak wynika z przeprowadzonej przez NFZ kontroli, nieprawidłowości w piaseczyńskiej przychodni faktycznie miały miejsce. Kontrolerzy wykryli 59 przypadków ominięcia kolejki, a jeden z uprzywilejowanych pacjentów ominął łącznie 44 osoby. Fundusz wystawił placówce negatywną opinię i ukarał karą w wysokości 24 620 zł, która została uiszczona.

"Z analizy wynika, że pacjentom zgłaszającym się tego samego dnia we wcześniejszych godzinach wyznaczano późniejsze godziny niż osobom, które zgłaszały się później, bądź też zapisywano ich na odległe terminy. Opisane działania świadczeniodawcy naruszają podstawową zasadę równego traktowania pacjentów w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych" – wskazał NFZ.

Afera w piaseczyńskiej przychodni

Radni mieli obchodzić kolejki dzięki bezpośrednim kontaktom z kierownictwem przychodni. W ten sposób mogli szybko korzystać z porad, uzyskiwać skierowania do specjalistów czy otrzymywać recepty.

– Kiedy nie mogli dodzwonić się do kierownik przychodni, kontaktowali się z jej asystentką. Gdy ta nie odbierała, wydzwaniali do rejestracji, domagając się zapisu na szybsze terminy. Wszystkie rozmowy telefoniczne są rejestrowane, więc można to zweryfikować. Narodowy Fundusz Zdrowia powinien przeprowadzić kontrolę, która pokaże, czy dochodziło do nadużywania wpływów – mówił w lipcu sygnalista, który ujawnił nieprawidłowości w przychodni.

Według relacji sygnalisty, pracownicy MCM mieli obawiać się odmawiania politykom KO. Krzaczek opisywała sytuację, w której zespół recepcjonistek, do którego należała, został poinstruowany, że osoby pełniące funkcje publiczne w Piasecznie mają być zapisywane bez kolejki.

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