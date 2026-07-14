Kolejna afera z omijaniem kolejek do lekarzy. Politycy KO jak VIP-y

Kolejną aferę z udziałem polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy wykorzystują swoją pozycję do omijania kolejek w państwowej służbie zdrowia opisuje Wirtualna Polska. Portal posłuje się na informacje o sygnalisty, który twierdzi, że ma dowody na stawiane politykom zarzuty. Część relacji potwierdza także Agnieszka Krzaczek, była pracowniczka rejestracji Miejskiego Centrum Medycznego w Piasecznie, obecnie redaktorka lokalnego portalu "Piaseczno bez maski".

Pacjenci VIP z KO

Sytuacja miała miejsce w Miejskim Centrum Medycznym w Piasecznie. Placówka została utworzona decyzją tamtejszych radnych i podlega nadzorowi burmistrza oraz Rady Społecznej. Według informacji przekazanych przez sygnalistę, radni KO, którzy sprawują władzę w mieście, mieli mieć dostęp do lekarzy poza kolejką.

– Tworzyliśmy placówkę, która miała konkurować jakością z prywatnymi sieciami medycznymi. Pracownicy czuli tę misję. Tymczasem część polityków była zapisywana z pominięciem oficjalnej drogi, bez zachowania kolejności obowiązującej zwykłych pacjentów – mówi WP jeden z pracowników MCM, który zdecydował się ujawnić kulisy funkcjonowania placówki.



Radni mieli obchodzić kolejki dzięki bezpośrednim kontaktom z kierownictwem przychodni. W ten sposób mogli szybko korzystać z porad, uzyskiwać skierowania do specjalistów czy otrzymywać recepty.

– Kiedy nie mogli dodzwonić się do kierownik przychodni, kontaktowali się z jej asystentką. Gdy ta nie odbierała, wydzwaniali do rejestracji, domagając się zapisu na szybsze terminy. Wszystkie rozmowy telefoniczne są rejestrowane, więc można to zweryfikować. Narodowy Fundusz Zdrowia powinien przeprowadzić kontrolę, która pokaże, czy dochodziło do nadużywania wpływów – mówi rozmówca portalu.



Według relacji sygnalisty, pracownicy MCM mieli obawiać się odmawiania politykom KO. Krzaczek opisywała sytuację, w której zespół recepcjonistek, do którego należała, został poinstruowany, że osoby pełniące funkcje publiczne w Piasecznie mają być zapisywane bez kolejki.

WP twierdzi, że z omijania kolejek mld korzystać m.in. przewodnicząca Rady Miejskiej w Piasecznie Katarzyna Wypych, przewodniczący Rady Powiatu Piaseczyńskiego Krzysztof Kasprzycki oraz radny miejski Piotr Sędziak (cała trójka jest w radzie społecznej MCM), a także inni samorządowcy. Politycy stanowczo zaprzeczają, że korzystali ze świadczeń przychodni poza kolejnością.

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