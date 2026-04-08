"To jest jakaś kpina!". Zajączkowska-Hernik grzmi ws. Ukraińców w Polsce

Do trzech ministerstw trafił list z apelem w sprawie niepracujących uchodźców z Ukrainy, którzy zostali odcięci od bezpłatnej opieki zdrowotnej w Polsce.

Chodzi o sytuację powstałą po wejściu w życiu ustawy z 5 marca. List wystosowały Związek Ukraińców w Polsce, Stowarzyszenie Homo Faber oraz Polskie Forum Migracyjne.

Ukraińcy chcą przywrócenia bezpłatnej opieki zdrowotnej w Polsce

Do sprawy odniosła się europoseł Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik, która oceniła, że „to jest jakaś kpina”.

Podkreśliła, że „przez cztery lata uchodźcy z Ukrainy byli w Polsce uprzywilejowani i mieli bezpłatny dostęp do polskiej ochrony zdrowia, na którą płacimy miliardy zł w składkach zdrowotnych”.

„Bezrobotni obywatele z Ukrainy nie musieli nawet rejestrować się w urzędzie, by korzystać z publicznej opieki zdrowotnej! Od 5 marca wreszcie się to zmieniło i niepracujący Ukraińcy podlegają takim samym zasadom dostępu do NFZ jak nieubezpieczeni Polacy – muszą opłacać składki” – zwróciła uwagę.

Zdaniem Ewy Zajączkowskiej-Hernik „ale jak widać nawet cztery lata takiego przywileju w Polsce, na jaki polscy obywatele nie mogli liczyć, to dla niektórych wciąż za mało”.

„Związek Ukraińców w Polsce, a także Stowarzyszenie Homo Faber oraz Polskie Forum Migracyjne to organizacje, które wysłały listy do trzech ministerstw – Zdrowia, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rodziny i Polityki Społecznej – by ten przywilej przywrócono i byśmy dalej finansowali leczenie obywateli innego kraju” – podkreśliła.

Zajączkowska-Hernik: Takiego przywileju nigdy nie powinno być

Dodała, że nie wyobraża sobie tego i powie więcej – „takiego przywileju nigdy nie powinno być”.

„Nasza ochrona zdrowia jest w ogromnym kryzysie, mamy NFZ z wielomiliardowym deficytem, coraz trudniejszy dostęp do specjalistów, cięcia w diagnostyce, zamykane porodówki, zlikwidowano program "Dobrego posiłku w szpitalach", bo rząd szuka oszczędności nawet tutaj. Sam fakt, że przez kilka lat finansowaliśmy niepracujących obywateli innego narodu jest skandalem i niesprawiedliwością!” – zaznaczyła europoseł Konfederacji.

Oceniła, że „przez ostatnie lata stworzono w Polsce patologiczny system, gdzie obywateli innego państwa traktowano lepiej niż samych Polaków”.

„Już dość! Już wystarczy tego bezwarunkowego wsparcia i zwykłego frajerstwa. Na każdej płaszczyźnie relacji z Ukrainą i jakimkolwiek innym państwem musimy prowadzić asertywną, transakcyjną politykę opartą na POLSKIM interesie narodowym!” – dodała Ewa Zajączkowska-Hernik.

