Prezes PiS po aresztowaniu dziennikarza: Weszliśmy na drogę Łukaszenki i Putina

Prokuratura Rejonowa w Piasecznie postawiła dziennikarzowi Leszkowi K. zarzuty kierowania gróźb karalnych oraz nielegalnego posiadania broni. Sąd wydał zgodę na zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.

Leszek K. jest kojarzony z medialną "krucjatą", którą prowadził wobec posła Koalicji Obywatelskiej Romana Giertycha. Dziennikarz zarzucał politykowi przestępstwa popełnione w związku z działalnością spółki Polnord i krytykował umorzenie śledztwa w tej sprawie.

Wątpliwości wokół zatrzymania dziennikarza

Szybko pojawiły się kontrowersje i wątpliwości dotyczące zatrzymania Leszka K. Obrońca dziennikarza miał mieć utrudniony kontakt ze swoim klientem oraz dostęp do akt postępowania. Posiedzenie aresztowe rozpoczęło się we wtorek (9 czerwca) o godz. 10.00. Wiadomość w tej sprawie pełnomocnik otrzymał zaledwie kilka minut przed jego rozpoczęciem. Obrońca nie został również skutecznie poinformowany o zatrzymaniu swojego klienta oraz o przeszukaniu w jego domu, które miało miejsce w sobotę (6 czerwca). Prokuratura podjęła jedną, nieskuteczną, próbę dodzwonienia się do adwokata. Mecenas nie mógł jednak odebrać. Później wielokrotnie dzwonił do siedziby prokuratury, jednak nikt nie odbierał.

Sam dziennikarz alarmował, że w ostatnich dniach stał się ofiarą gróźb, które policja zignorowała. "Jakiś koleś w Piasecznie machał mi nożem przed facjatą (w drugiej ręce miał pojemnik z gazem łzawiącym) i powtarzał: »Zadarłeś z niewłaściwymi ludźmi. Masz 7 dni na opuszczenie kraju, a jak nie, to cię dojedziemy. Wywalimy cię z domu. Zaj****my. Spier***aj do Albanii«" – relacjonował w mediach społecznościowych.

"Polowanie na niezależnych dziennikarzy"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zamieścił na platformie X wymowny komentarz, który odnosi się do sprawy aresztowania Leszka K. "Jeżeli władza urządza polowanie na niezależnych dziennikarzy i zamyka ich w więzieniach, to jest to przejaw nie siły, lecz słabości. Weszliśmy na drogę Łukaszenki i Putina" – napisał.

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