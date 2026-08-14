Magyar ściga politycznego konkurenta. Kaczyński: Nagonka ma podtekst polityczny

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zabrał głos ws. sytuacji byłego burmistrza Budapesztu, związanego politycznie z Viktorem Orbanem. "Zemsta polityczna? Polityczne wykorzystywanie wymiaru sprawiedliwości? Szykany wobec konkurentów politycznych? Brzmi znajomo…" – zauważa szef PiS.

"Na celowniku premiera Węgier Pétera Magyara znalazł się były burmistrz III dzielnicy Budapesztu, Balázs Bús, wielki przyjaciel Polski, upamiętniający w stolicy Węgier m. in. ofiary Katynia i bł. ks. Jerzego Popiełuszkę. Trafił do ciężkiego więzienia. Nagonka ewidentnie ma podtekst polityczny i zmierza do szykanowania opozycji. Wszystko wskazuje na to, że nowy węgierski premier Péter Magyar podąża drogą Tuska, co najprawdopodobniej nie najlepiej rokuje dla jego politycznej przyszłości. Widzimy to już w Polsce. Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie…" – wskazuje polityk.

Sprawa Búsa

Balázs Bús to wieloletni polityk Fideszu i były burmistrza III dzielnicy Budapesztu, czyli Óbudy-Békásmegyer. Był burmistrzem w latach 2006–2019, a później pełnił m.in. funkcję wiceprzewodniczącego Narodowego Funduszu Kultury.

Bús został 23 czerwca 2026 r. zatrzymany w śledztwie dotyczącym środków NKA. Chodzi o postępowanie związane z wypłatą ponad 17 mld forintów dotacji. Dwa dni później sąd zastosował wobec niego areszt.

Co więcej, pod koniec lipca Bús usłyszał zarzuty także w odrębnym śledztwie dotyczącym korupcji w Óbudzie. Według prokuratury miał przyjąć 150 mln forintów łapówek; zarzut dotyczy przyjmowania korzyści przez osobę pełniącą funkcję publiczną, w ramach zorganizowanego procederu. Bús zaprzecza, że dopuścił się przestępstw.

Polityk przebywając w więzieniu w Segedynie, opublikował mocne oświadczenie wymierzone w premiera Pétera Magyara. Twierdzi, że jest "więźniem politycznym systemu TISZA", a jego "jedyną winą" jest to, że był politykiem Fideszu. Zarzuca Magyarowi, że ten kłamie, mówiąc o zniknięciu 17 mld forintów z NKA. Według Búsa pieniądze nie "zniknęły", a fundusz został przekazany nowej władzy z ponad 10 mld forintów pozostałych środków.

Bús twierdzi także, że sądy i prokuratura działają zgodnie z politycznymi oczekiwaniami Magyara, porównuje sytuację do komunistycznych represji i cytuje Gyulę Illyésa: "gdzie jest tyrania, tam jest tyrania". Magyar jest przez niego przedstawiany jako przywódca prowadzący polityczne rozliczenia z ludźmi dawnego systemu Fideszu.

Czytaj też:

Węgry mają nowego prezydenta. Był jedynym kandydatem